Calvin Klein新內衣廣告登場　Jennie與Kate Moss最是性感女神？

【Calvin Klein/ Kate Moss/ Jennie/ BLACKPINK】千呼萬喚，Calvin Klein全新內衣廣告正式登場，今次所動員的明星可謂精銳盡出，由BLACKPINK Jennie、Aaron Taylor-Johnson、Kendall Jenner乃至FKA twigs都有，以星光熠熠陣容完美演繹「Calvins or nothing」的季度主題。



Calvin Klein全新「Calvins or nothing」廣告造型照片：

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今次廣告系列由王牌攝影組合Mert Alas and Marcus Piggott親自操刀，持續以Monotone風格，將眾位明星的誘人身鍛及型格個性表露無遺。此外，今次「Calvins or nothing」廣告明顯刻意擴大Calvin Klein內衣褲的多元宇宙觀，王牌款式Bralette未有好像以往般經常出現，無論是Jennie、Kendall Jenner抑或FKA twigs，皆意外地穿上一些喱士或略帶有花紋款式，添加女生性感意味。

今次廣告所選用的內衣款式明顯陰柔味較明顯，少了一份Sporty感。（Calvin Klein）

Calvin Klein歷年經典內衣廣告之中，誰是你的最愛？。（Calvin Klein）

作為國際大品牌的Calvin Klein，雖然嚴格上乃是以時裝設計起家，但其實從好早開始，其內衣系列已「妹仔大過主人婆」，成為品牌最賺錢的支線，融合明星效應、年青和性感等元素，使到數十年來廣告宣傳總能掀起熱話，無論是Kate Moss、Marky Mark、Eva Mendes、中田英壽，還是Anson Lo都從不失手，百發百中。那麼歷年經典廣告之中，誰又是你的最愛？現在一起回顧吧。

重溫Calvin Klein歷年經典明星廣告：

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