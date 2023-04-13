G-SHOCK復刻1994經典膠囊手錶　重現《黑色星期五》Jason面具風采

CASIO（卡西歐）G-SHOCK把1990年代的經典作品帶回現代舞台再結合現代技術催生出新作G-B001系列。



這次手錶多了改裝變身的概念，錶主因此可以在一款錶上隨興變化出多重風格，釋放更豐富的玩錶樂趣。

G-SHOCK新系列G-B001重現經典！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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G-SHOCK於1994年發表的DW-001擁有大膽前衛的造型，因為錶殼下方的氣孔讓人想起經典恐怖電影《黑色星期五》中「面具殺人魔傑森」這個角色，所以DW-001也被錶迷暱稱為Jason面具。2023年品牌沿用了DW-001具備的Capsule Tough膠囊設計，品牌當年以樹脂包覆錶殼達到更強的抗震效果，然而此次G-SHOCK是以金屬製作錶殼零件，再加上一枚可拆卸的樹脂雙層錶圈可以包覆在金屬錶殼上，讓錶主在拆卸樹脂錶圈零件之間，能夠自行創造出多樣化的風格。

G-B001系列的金屬錶殼皆經髮絲紋和鏡面拋光處理強化手錶的質感，雖說錶殼本身具備碳核心防護構造，但是加上樹脂錶圈包覆後，無形中又能再度提升手錶的防撞保護效果。G-SHOCK一口氣發表三只新作，包括G-B001MVA-1，這款錶採用黑色樹脂錶帶印刷紅色交錯斜線，搭配上黑色半透明樹脂錶圈，包覆經銀色IP處理的金屬錶殼，加不加上樹脂錶圈會讓手錶產生一個內斂、一個低調的個性差異。

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另款G-B001MVB-8搭配灰色半透明的樹脂錶帶和錶圈，內部的金屬錶殼經過金色IP處理，形成撞色效果強烈吸引人們的目光。最後一款G-B001MVE-9價格明顯高於前兩款，而且它的外觀一看就讓人充滿濃濃回憶，因為G-SHOCK忠實重現了初代DW-001的配色，包括樹脂錶帶與錶圈採用黃、紅與灰配色，而且它的金屬錶殼使用的是彩虹離子IP處理，搶眼程度比起同系列另兩款更高，而且G-B001MVE-9的變化組合也是三款中最高的，因為品牌會額外附上一組藍色漸層樹脂錶帶與橘綠雙色樹脂錶圈，因此如果把錶帶的拆卸組合也算進來，等於G-B001MVE-9多可以搭配出12種不同造型，大大滿足喜歡追求獨特性與吸睛效果人士的需求。

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除了外觀的可拆卸式設計外，G-B001系列本身的功能也是一大亮點，其具備Bluetooth®藍牙連線功能，能與CASIO Watches App搭配使用，隨時調校至最正確的時間，再者它也具備萬年曆、世界時間、計時、倒數計時、鬧鈴、LED照明、防水200米等功能與規格，日常佩戴無往不利，紮實可靠的內在與高辨識外型互相輝映。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK新作G-B001重現早期Jason面具經典款風采】