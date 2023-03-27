古著美軍外套演變史｜M65 Parka軍褸設計超便捷　成英國Mod族標配

秋冬一直都是大家所喜愛的季節之一，各式衛衣到外套都是主要的單品。



而隨著近年來古著的蓬勃發展，軍用大衣也漸漸地走入了大家的穿搭視線中，大家所熟知的 M51、MA-1 都在現今的穿搭中大放異彩。

今回，就讓 Dappei 帶著大家來認識可以說是 M51 的孿生兄弟，「M65 Parka」吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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名詞解釋：

在現今的古著單品中，時常會有著各式如 Field Jacket、Parka、Liner 等名詞出現在型號後面，也時常讓剛接觸古著的新手感覺到困擾。其實，這些名詞主要是因應當時的軍隊穿著。在天冷時，士兵們會在穿完內衣、軍襯衫後加上「Field Jacket」提供第一層的保暖，要是天氣再更冷一點，就會再加上「Parka」，如果是更為極端的氣候，就會在「Parka」內加上一件「Liner」（內裡）。

而這次主要介紹的「Parka」，英文原文指的是「獸皮」，主要是因紐特人使用動物皮製成長度及膝的厚重大衣，又或是製成現今被稱為「anorak」的 Hoodie，也會在外皮上塗上魚油以提供防水的功能，這項技術之後也被美軍所沿用改革。

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與 M51 的比較：

在 1950 年韓戰爆發之初，美軍為了軍隊的需求，而促成了 M1951 系統的誕生，即為 M51。而後在 1955 年越戰時，因應越南的氣候與叢林環境而將 M1951 系統改良而成 M1965 系統。

在 Parka 版本的部分，M65 與 M51 在外觀上最大的不同即為 M65 的帽子為可拆卸式；為了更加適切叢林環境而拿掉了肩章帶，將衣領與袖口改為魔術貼更方便任何場合、環境著用，在尺寸部分也做得更加貼合；而在 Liner（內裏）部分則是從 M51 的羊毛、毛巾毛的材質演進成為了現在常見的縫衍內裏。共通點則是都保留了魚尾的設計，這項設計則是為了在寒冷的氣候時可以將「魚尾」部分沿著大腿綁起來，把熱量保存在軀幹上。

M65 的歷史：

M51 內裏使用成本高昂的羊毛（甚至在某一時期的帽子部分是使用狼毛），較為厚重且照顧不易；到了 M65 則是使用聚酯混棉的內裡，以葫蘆狀車線固定棉絮形成輕薄棉襖，大衣重量相對減輕許多。而到了 60 年代，因為戰後的經濟開始好轉，年輕人們開始注重外表與品味，出現了一群將英國傳統的紳士文化以及街頭風格混合的「Mods 族」（現代主義 Modernist 的縮寫），穿著昂貴的訂製西裝與皮鞋，騎著偉士牌（Vespa）機車，卻罩著一件 M65 Parka，實用且耐用的材質既能保護昂貴的西裝，也可以展現身為 Mods 族的穿衣風格，在當時可說是蔚為風潮。

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M65 的延續：

於 1964 年成軍的搖滾樂團「The Who」監製的電影《Quadrophenia》（中譯：四重人格）中出現，而後又帶起了 Mods 族的回歸以及 M65 Parka 潮流，可以說是影響了一個時代以及族群的經典單品，而知名搖滾樂團綠洲樂團（Oasis）的主唱連恩（Liam Gallagher）也將時常著用 M65 Parka，更使其成為了個人的標誌性單品。到了現代，有此一說為「男子的軍裝，是現代男裝的根基和參考。」，在各大品牌上每一次必定都會有著來自於軍裝靈感的產物，其代表的意義更已經遠遠超越產品本身，而是能代表著自我精神的經典單品。

Dappei 結語：

古著的有趣之處就在於它的每一項細節與設計都是以當時的時空背景為出發點考量的，可以看見現今的時裝也有向它們借鑑的元素。如果你真的踏入古著店有找到品項不錯又是你喜歡的單品，不妨就收藏起來吧！



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原文：M51、M65 差在哪？三分鐘搞懂軍外套 Parka「M65 系列」，跟 Mods 族有關？樂團主唱也愛

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