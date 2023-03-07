G-SHOCK最新鈦合金旗艦手錶限量登場！獨特電路板圖案經雷射雕刻

CASIO（卡西歐） G-SHOCK曾在前幾年推出以綠色電路板圖案為概念的作品DWE-5600CC-3，錶款獨特的外觀加上可以替換錶殼與錶帶的設計讓人印象深刻。



2023年，品牌進一步將電路板延伸進全金屬系列的GMW-B5000身上，發表以金屬材質製成的新作GMW-B5000TCC-1。

G-SHOCK 全金屬GMW-B5000TCC-1登場！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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GMW-B5000TCC-1以內部搭載3459機芯的電路板為靈感，並採用Nippon Steel Corporation所開發的TranTixxii®鈦合金材質製作錶殼。G-SHOCK為了如實呈現電路板的效果，在製作過程中先在鈦金屬錶殼與鍊帶以雷射雕刻技術刻上電路板線路圖，接著在金屬表面進行黑色IP處理，等到鍍上黑色後，G-SHOCK會不厭其煩地進行第二次的雷射雕刻處理，讓手錶上的電路板圖案變得更深刻也更立體，彷彿一款從未來走進現代的手錶。錶殼右下角精心鐫刻上「3459」這行數字，與錶殼右上角印製的白色「TITANIUM」清楚說明手錶的材質與靈感兩大重要概念。

錶款啟用的TranTixxii®鈦合金比起傳統鈦金屬，硬度提高了兩倍，但是鈦合金該有的親膚性與輕盈感都不受影響，提供佩戴者服貼舒適的體驗。這款錶屬於高階的GMW-B5000作品，因此它的鏡面換成了藍寶石水晶玻璃鏡面，並擁有G-SHOCK頂尖石英錶標配的各式功能如Tough Solar太陽能充電系統、Multiband 6六局電波與Bluetooth®藍牙連線功能等，加上手錶本身達到200米的防水性能，既實用、便利，且功能性也很多，大概所有想得到或想不到的石英錶功能，GMW-B5000TCC-1都已經包含在內了。

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因應手錶的特殊限量身份，G-SHOCK也精心設計了手錶的外盒包裝，第一眼就可以明顯看出錶盒是呼應手錶的電路板主題設計。不過從手錶的材質、特殊造型等都可以察覺到它的價格應該也會比同系列一般款要高；的確，GMW-B5000TCC-1的定價達HK$15,880，是相對高檔的G-SHOCK作品，不過由於他設計又夠有特色，相信還是能吸引特定收藏家族群的注意，進而入手這麼一款別具創意的金屬G-SHOCK手錶。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK全金屬GMW-B5000新增以機芯電路板為靈感的鈦合金旗艦款】