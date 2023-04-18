Pornhub推出全新手袋、拖鞋 超高辨識度、潮流老司機不要錯過！
撰文：COOL潮流生活網
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知名成人影音網站 Pornhub 近年往潮流時尚發展，更開啟網路店鋪，推出同名品牌的週邊商品，發展得有聲有色。
如今更借鑑一些人氣品牌的單品，推出了全新的 Strap It On 包款系列以及拖鞋。
Pornhub全新手袋及拖鞋！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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Pornhub 推出全新包款及拖鞋，潮流老司機都該來一套！
此番 Pornhub 推出全新的全新的 Strap It On 包款以及拖鞋，包款以隨身的小包為主，有腰包和斜肩包兩款，以全黑的樣式配上經典 Pornhub Logo ，背帶部分也使用繡有滿版黑白 Pornhub 字樣的織帶，整體品牌識別度滿載。在拖鞋的部分也是以黑色搭配經典 Pornhub Logo ，一體式的設計加上輕便舒適的 EVA 材料製成，配上鋸齒狀的鞋底，不難讓人聯想到 YEEZY Slide 。
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目前這些最新單品已經上架於 Pornhub Apparel 官網，上述單品售價從 $45 到 $56 美元不等，算是非常平易近人，有興趣的朋友千萬別錯過了。
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