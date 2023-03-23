Uniqlo x 上野伸平｜日滑板手躍變成潮牌Icon　曾受邀設計Supreme

UNIQLO 攜手上野伸平與 Alex Olson，推出的 SKATER COLLECTION UT 系列，可說是未演先轟動。



對於喜愛日本潮流、滑板文化的讀者來說，上野伸平（Shinpei Ueno ）是一個不能忽視的名字，今天就來揭露，關於這位品牌主理人、潮流 Icon 的神秘面紗。

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大阪知名滑手-上野伸平 Shinpei Ueno

上野伸平是位來自日本大阪的知名滑手，也是 Evisen Skateboards 團隊的成員，以及當紅滑板品牌 Tightbooth®︎ 的主理人。上野伸平身兼滑手、品牌主理人與潮流 Icon 等多重身分，讓他的影響力擴及潮流、時尚和滑板圈，除了曾受邀設計 Supreme 秋冬系列，也曾參與 GUCCI 日本宮下公園店的一周年企劃，Converse Skateboarding 還與之推出聯名鞋款，此外，他還開設了披薩店 PIZZANISTA！ TOKYO，事業版圖之大令人不得不佩服他的商業頭腦。

當紅滑板品牌 Tightbooth®︎ 主理人

上野伸平能夠在近年快速打響知名度，絕對不能不提他一手創立的服飾品牌 Tightbooth®︎ 。該牌在今年邁入成立後的第 18 個年頭，品牌聲勢也是水漲船高，先後曾與 Neighborhood、Verdy、Black Eyepatch、KILLER-BONG 等品牌合作。上野伸平將自身的穿衣習慣，融入品牌的設計，打造出擁有寬鬆版型、新穎剪裁的潮流服飾，讓該牌的客群不侷限於滑板界，更擴及饒舌、潮流甚至時尚圈，成為當今備受注目的服飾品牌。

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寬短飄逸、注重配色的穿衣風格

作為一位品牌主理人、潮流 Icon，上野伸平的日常穿搭，自然成為眾人爭相模仿的範本。無帽沿的水兵帽，可說是上野伸平的標誌性配件，不僅辨識度高，還能彰顯自身品味，服裝的選擇上，他則鍾情寬鬆版型的服飾，像是寬短上衣配上蓬鬆的氣球褲，看起來不僅飄逸還充滿層次。此外，他鮮少著用同色調的服飾，反而會在帽子、襪子以及鞋款等細節，採用撞色搭配，除了不會造成審美疲勞，還能讓人清楚看出穿搭重點。

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