CLOT x fragment design｜陳冠希、藤原浩師徒聯手推新衛衣、T恤
撰文：COOL潮流生活網
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先前陳冠希和藤原浩已多次曝光 CLOT x fragment design x Nike Dunk Low 全新聯乘鞋款，掀起一波話題之後，兩方稍早更預告了 CLOT x fragment design 全新聯名系列，屆時除了 Nike Dunk Low 鞋款之外，更挾帶著聯名服飾，稍早陳冠希和藤原浩皆在個人 IG 上揭露更多單品及資訊。
藤原浩親釋 CLOT x fragment design 全新聯名系列！
藤原浩和陳冠希稍早揭露了更多 CLOT x fragment design 全新聯名系列資訊，可從形象視覺 Logo 中看到，是以「熊貓」為題，並曝光了短 Tee 、 Hoodie 等單品，可看見許多黑白配色和熊貓的元素在其中，再次顯現出陳冠希強調的中西合璧。
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目前 CLOT x fragment design 全新聯名系列仍無完整的資訊，不過從冠希和藤原浩大量曝光來看，已離發售日不遠，有興趣的朋友請務必持續留意。
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