2023 Uniqlo春夏必買清單　JW ANDERSON聯名款、動漫話題Tee必入

近日的天氣越來越有春夏的氣息，也讓人想要穿上輕薄、亮眼的春裝，想要入手春夏新衣，除了先看 Dappei 整理的「2023 時尚關鍵字」瞭解趨勢以外，這篇 Uniqlo 必買清單也不能錯過！



最近 Uniqlo 推出不少超強單品、聯名，Dappei 以下嚴選出的幾樣可以大膽手滑，管他刮大風、下大雨、出太陽還是淹大水，週末必須走一趟 Uniqlo！

2023春夏Uniqlo必買推薦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Uniqlo 必買推薦

1：日本動漫話題UT

不管如何物換星移，T 恤都是衣櫃不能沒有的常備款，即使是秋冬也能跟長袖疊穿，而 Uniqlo 不時推出的特色 UT 每次都讓人無法克制自己！這次一樣厲害，Uniqlo 與日本名導「庵野秀明」再幻連動，集結日本 4 大指標英雄角色《正宗哥吉拉》、《新世紀福音戰士新劇場版：終》、《新·超人力霸王》、《新·假面騎士》打造英雄宇宙，每款皆將英雄最具代表的圖樣與細節呈現，簡約搭配就能帥到飛！

2：U系列 西裝外套

如果很難抉擇要從何下手，從 Uniqlo U 系列直刀切入絕對沒錯！Uniqlo U 系列由世界級設計師操刀，以「現代款式 x 創新材料」去做延伸，讓讓系列單品簡約又帶有最精細的設計，入坑過就知道什麼叫做回不去了！本次以清爽都會穿搭為主，顏色則是優雅低調的中性色，可以與各式單品搭配又輕盈透氣，非常適合上班族入手！

本次 Dappei 嚴選出幾樣單品給搭黨（皆為男女可穿），首先是「西裝外套」，洗鍊的版型馬上帶出專業感，側邊縫骨口袋設計則讓簡約中多了細節，輕薄質地相當適合春夏，不管上班、休閒都能穿。

3：U系列 寬版牛仔寬褲

「寬版牛仔寬褲」高腰加上圓弧版型修身效果滿分，稍微收攏的褲管也更加俐落有型，此款有 5 色可以選擇，意圖逼人包色。

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4：U系列 寬版褶飾休閒長褲

除了牛仔褲，休閒褲也是春夏必備！「寬版褶飾休閒長褲」特殊織法跟布料輕盈舒適，加入打褶、腰帶環等等西褲設計，充滿雅緻氣質，即使正裝搭配也合適。

5：U 系列 泡泡紗寬版條紋襯衫

無法穿太多的夏天，除了靠顏色降溫，材質也很重要，「泡泡紗寬版條紋襯衫」請納入首選，不僅輕盈透氣，且因為有凹凸感能減少與肌膚接觸，降溫超有感，寬版設計率性又能當外套使用，高 CP 值相當欠入手。

6：JW ANDERSON 聯名

Uniqlo 每次聯名都會引起話題，而聯名無數次的 JW ANDERSON 也必續關注！本此聯名以「運動風的生活方式」為設計靈感，將英國大學的經典運動如板球、英式橄欖球、划船等運動元素融入設計。特別推薦「牛津襯衫」，版型不挑身形及男女，寬鬆剪裁和獨特條紋展現知性學院風格。喜歡英倫學院風的搭黨這次聯名一定要細逛！

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7：弧形迷你肩背包

這個隱藏版好物其實已經在網路激推到好多店都售罄！雖然是迷你包但其實相當能裝，連長夾也沒問題，滾邊設計讓包包維持立體，小程度的防潑水加工也很適合台灣多雨氣候，背起來貼合身體，出國旅遊最安心，不過8種顏色真的不知道該如何選擇！

8：羅紋短版亨利領坦克背心

這件從去年就熱賣的背心今年不要再錯過了，羅紋材質不顯邋遢，圓弧的方領相當修飾臉型，亨利領設計可自由開合創造更多不同造型，且今年還推出了可愛的粉橘、寶藍，簡單搭就很亮眼。

9：粗紡棉質洋裝

日系穿搭、懶人穿搭都必備的一件式洋裝，Uniqlo 也為搭黨準備妥當，粗紡棉質洋裝上下以大小格紋做出變化，即使一件式也不無聊，蛋糕式拼接可可愛愛，可拆式腰帶讓穿搭有更多變化。

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10：Dry 彈性輕便短褲

台灣夏天高溫潮濕，機能面料的單品務必備妥！Dry 彈性輕便短褲的快乾機能讓你更舒適度過春夏，鬆緊腰帶、面料有彈性讓你穿像不穿一樣自在，甚至可以當作居家褲。許多人喜歡在口袋放東西，這件內側有調整環，不會讓褲子隨著重量垂落。

Dappei 結語：

看完是不是已經迫不及待要去 Uniqlo 報到，搭編私心推薦必買 8 的背心，好穿又好搭，已經包色處理，今年要再入手藍色！



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原文：2023 春夏「Uniqlo 必買推薦」，牛仔褲、襯衫、寬褲 ⋯ 超強單品穩賺不賠，這個隱藏版神物超難買！

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