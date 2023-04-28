LACOSTE x NETFLIX聯名服飾登場！小鱷魚化身8套人氣劇主角超盞鬼

當時尚出現在人氣熱播劇中，新的潮流風潮往往就此掀開，點燃劇粉的熱情。近日，法國高端運動時尚品牌 LACOSTE 驚喜宣布，將與當下火熱的串流平台 NETFLIX（網飛）攜手打造創意聯名系列，並致敬一系列NETFLIX人氣劇集。



LACOSTE x NETFLIX 文化交匯的精彩聯名

文化是世界溝通的橋樑，LACOSTE和NETFLIX藉由本次創新的合作，運用著名影集的元素創造全新的時尚設計系列，基於雙方品牌共同追求創意的信念，旨在與不同文化、年齡、擁有不同興趣的人們進行對話，讓多元文化交匯出精彩的火花。LACOSTE和NETFLIX精選《怪奇物語（Stranger Things）》,《性愛自修室（Sex Education）》,《柏捷頓家族：名門韻事（Bridgerton）》,《亞森·羅蘋（Lupin）》等八部熱門劇集作為設計靈感來源，並將這些劇集的元素注入LACOSTE的經典服飾設計中。無論你是喜愛冒險、浪漫愛情故事、青春校園劇還是科幻電視劇的影迷，這個全新的聯名系列都將帶給粉絲們一場全新的時尚視覺盛宴，找到共鳴，建立同盟。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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LACOSTE品牌全球副總裁Catherine Spindler表示：「我們非常高興能與NETFLIX（網飛）合作，這是時尚潮流和影視行業的一次奇妙碰撞，也是兩個引領各自創新領域的國際品牌間的交匯與融合。我們雙方都具有著獨特且無與倫比的力量，能把來自各行各業的人們聚集在一起。這個全新系列，是我們創意結盟的成果，它代表了我們雙方各自的精神、能量和產業專業度。」

NETFLIX消費品副總裁Josh Simon也表示：「這個系列非常引人注目且極具創意，當粉絲們穿上這個系列，可以表達他對角色和劇集的喜愛。因此我認為這次合作是一個融合時尚和娛樂的獨特展示，聯名服飾成為NETFLIX與LACOSTE合作講述故事的強大媒介。」

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LACOSTE「鱷魚」驚喜出演 打造創新設計

依據這八大熱門劇集的風格為靈感，LACOSTE提取了劇中元素，標誌性鱷魚LOGO被重新設計，以刺繡或植絨的方式，運用在經典款服飾之上。中性款POLO衫、帽子、T恤、運動套裝及配飾，都結合了運動與時尚的經典元素，構成了此次聯名系列的重點部分。LACOSTE標誌性小鱷魚也搖身一變，客串上了NETFLIX劇集中的角色。為回應NETFLIX最具人氣影集之一《怪奇物語（Stranger Things）》的奇幻風格，小鱷魚被換上了該劇異空間魔神的花瓣巨口，招搖醒目；為了向《柏捷頓家族：名門韻事（Bridgerton）》中的夏洛特女王致敬，小鱷魚戴上了一頂巨大的假髮；更有聯名單品採用了類似朱伊紋印花（Toile de Jouy）的設計，描摹這些喬裝打扮的鱷魚們在各個劇集角色之間自由變化與穿梭的模樣。這一聯名系列，讓粉絲們有機會通過服飾，傳遞對自己所喜歡劇集的熱愛，並把這種熱愛融入到自己的個人風格與現實生活之中。

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現實聯動 從小螢幕進入真實世界

本次，LACOSTE同步推出頗具看點的系列創意視覺大片，將小鱷魚帶到了一個LACOSTE多元宇宙和NETFLIX奇幻劇集的世界之中。影片中佈景美輪美奐，結合妙趣橫生的劇情，穿著LACOSTE x NETFLIX聯名服飾各個人物角色，也打破了人們對NETFLIX粉絲們的刻板印象——他們不再被局限於宅家看劇這一單一場景，而是走入真實生活場景，玩轉時尚的多樣風格。

LACOSTE x NETFLIX 聯名系列已於 LACOSTE 門市限量販售，有興趣的朋友千萬別錯過！

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