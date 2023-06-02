Kanye West最後衝刺　adidas Yeezy Boost美國再上架即賣出68萬對

【Adidas/ Yeezy】冰封長達半年，adidas與Kanye West合作的adidas Yeezy系列終於在日前（5月31日）重新上架販賣。



Kanye West叫座力仍然驚人。（Getty images）

雖然今次發售的全是過往曾推出的庫存舊作，大部份收益亦捐到反誹謗聯盟Anti-Defamation League及Philonise & Keeta Floyd Institute for Social Change等反種族歧視團體，但作為Air Jordan之後人類流行文化史上最成功的星級代言球鞋系列，adidas Yeezy叫座力仍然驚人，單單是5月31日首賣至6月1號，兩日已刷出亮麗銷售成績。

今次adidas Yeezy球鞋無論在鞋類款式抑或數量，都足以用既多且眾來形容。（hypedleak）

作為開倉大清貨，今次adidas Yeezy球鞋無論在鞋類款式抑或數量，都足以用既多且眾來形容。據外國傳媒資料所得，芸芸鞋款之中尤以Yeezy Boost 350 V2 Carbon Beluga存貨最多，首日開賣的存貨便多達135,000對，緊隨其後則是黑色Yeezy Slide，也逾9,5000對，其他鞋款亦平均有數萬對存貨之多，若在平時，一日之間將數以十萬對球鞋傾銷到市場，正常狀況只會「整死」該鞋款，令其變得氾濫，無人珍而重之；然而今次卻是特殊的案例，考慮到adidas Yeezy在不日便會正式變成歷史，萬千潮流人都爭先恐後瘋狂搶購鞋子。

遺憾adidas Yeezy重新開賣第一擊只供應美國市場，其他地區不久將來會否開賣？目前還是未知之數。（hypedleak）

明明Kanye West是自己亂講嘢令整盤生意泡湯，現在仍能億億聲袋袋平安，認真和味。（hypedleak）

那麼首天究竟有多好賣，根據資料所得，短短24小時內，adidas Yeezy透過adidas美國區專用App已賣出682,300對，創下近$1.7億美金（約13億港元）佳績。而作為設計師和代言的Kanye West亦能從中分到15%的權利金收入，即約$2億港元收入，明明亂講嘢令整盤生意泡湯的正是他本尊，現在仍能億億聲袋袋平安，認真和味，卻叫adidas百般滋味在心頭。

不過更叫Fans關心的，是adidas會否在美國境外市場發售餘下的adidas Yeezy球鞋，目前資訊尚未清晰，只知道未來一段時間均會陸續發售Yeezy，但包括香港、中國內地、日本等其他域區能否一同售賣卻仍然不得而知，實在叫人羨慕又妒忌。