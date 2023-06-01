F.C.R.B.限定店空降中環　聯乘山系韓牌Helinox全黑戶外露營用品

【F.C.R.B./ 聯乘/ 山系】縱使開山立派的清永浩文經已退下來，但SOPH.和F.C.Real Bristol仍然發光發亮，最新消息，F.C.Real Bristol由即日起至6月8號，已於中環置地廣場BELOWGROUND策動名為「SUMMER CAMP」期間限定店。



F.C.Real Bristol SUMMER CAMP in HONG KONG位位中環置地廣場（F.C.Real Bristol）

清一色只推出黑色單品。（F.C.Real Bristol）

眼望街外烈日當空，讀者應該會反問「咁熱當真還可以去Camping」？然而F.C.Real Bristol就是如此反高潮，炎炎6月鼓勵大家去露營不在講，更清一色只推出黑色單品，要知道黑色向來最吸熱，現在熱上加熱，當真諗起都叫人汗流浹背。

Helinox x F.C.R.B. CHAIR XL HK$2,599。（F.C.Real Bristol）

Helinox x F.C.R.B. SUNSET CHAIR HK$2,699。（F.C.Real Bristol）

不過大家其實也無須擔心太多，一來夏天走到沙灘進行Night Camp是近來頗流行的事，參加過的朋友亦知道並沒有想像中那麼熱，二來今次F.C.Real Bristol研發這批露營用品誠意十足，特別邀請韓國Campion用品專家Helinox合作，打造一系列聯乘設計。

今次F.C.Real Bristol × Helinox以輕便裝備為主體，主打作首推輕量露營椅XL及Sunset Chair。前者以透氣物料製造，設計簡約卻兼具沙發般的舒適體驗，後者Sunset Chair以高靠背結構作賣點，既能支撐頭部，其聚酯纖維和鋁框架的組合構成，使椅子集簡潔、強度、輕便和舒適一身，打開折合也十分方便，省時省事。

桌子方面兩大品牌則推出M Size及L Size版本，桌子兩側印有F.C.Real Bristol標誌，Helinox x F.C.R.B. TABLE M & L HK$2,499 & HK$2,599。（F.C.Real Bristol）

至於桌子方面，兩大品牌則推出M Size及L Size版本，桌子兩側都印有F.C.Real Bristol標誌，L Size尺寸、高度可擺放四人份量餐具，M Size則為兩人，皆具有非凡承托力，適合放置各類型大小餐品。

其他聯乘露營小物還包括配置於露營椅上的遮陽私家天幕、工具及杯架，最特別之處是以上產品均能夠套用於系列各類椅子及露營桌之上，機能性十足。