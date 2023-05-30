Supreme新作Rock爆　Kurt Cobain、Johnny Rotten齊現身潮物之中

【Supreme/ Nirvana/ Sex Pistols】雖然開季期間Supreme每星期都有新作，但來到第15周卻比平時更加矚目，因為許多另類得意的話題作品，全在今個星期突然湧現，不過原來有些並非Supreme的官方產品來。



最有趣作品，首推一枚印有Supreme Box Logo的鍍金牙Grillz，以純金打造，極之奢華有型。正當所有潮人一窩蜂詢問價錢準備課金搶購之際，日本傳媒卻發現這枚鐡齒金牙，原來是日本Grillz職人Tetsuya Akiyama手筆，乃是他送給Supreme澀谷專門店店長的禮物，換言之屬非賣品，可遠觀而不可褻玩焉。

一改T-shirt版照片太細張的構圖，今次毛衣乃是以特大方式將Kurt Cobain尊容印上其中。（Supreme）

不過Supreme迷也不用氣憤，縱使買不了紀曉嵐，Supreme還有Kurt Cobain、Johnny Rotten和獵豹等著你，事關早前以Kurt Cobain經典《MTV Unplugged in New York》照片作主題的Photo Tee，本星期便推出Knitwear針織毛衣版本，一改T恤版照片太細張的構圖，今次毛衣乃是以特大方式將Kurt Cobain尊容印上其中，唯妙唯肖。

以《Supreme Magazine》為主題的恤衫、Cap帽，同樣星光熠熠。（Supreme）

《Supreme Magazine》是一本在2005到2010年推出的專屬雜誌。（Supreme）

另一款以《Supreme Magazine》（品牌於2005到2010年間推出的專屬雜誌）為主題的恤衫、Cap帽，同樣星光熠熠，一次過將當年各期封面人物如Sex Pistols/ PIL主音歌手Johnny Rotten、電影人Harmony Korine、Vincent Gallo等集合起來，並一次過以圖騰方式印到服飾之上，眼花繚亂，甚有WACKO MARIA招牌花恤衫的神采。

手繪美洲虎陶瓷，意大利製造，想來市價絕不會便宜。（Supreme）

至於服飾之外，第15周Supreme更意外地推出了一款手繪美洲虎陶瓷，意大利製造，高86厘米，擺放在家中、Studio實在何其震撼，收藏價值極高。