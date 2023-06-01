G-SHOCK x FACETASM手錶登場！面盤融入設計師手寫字體如半製成品

CASIO 卡西歐G-SHOCK 2023年與設計師落合宏理（Hiromichi Ochiai）主理的服飾品牌FACETASM合作，推出一款有點眼熟的聯名錶DW-5900FA-1，若長期Follow G-SHOCK手錶的人，或多或少會想起一款品牌1990年代名噪一時的作品。



落合宏理在2007年時以法語「Facet」為基礎創立自己的品牌FACETASM，寓意同件事情從不同角度看會有不同感受，所以品牌的精神就是創作出與時俱進的服飾，透過大膽不設限的設計詮釋出時尚的樂趣，十多年來在日本時裝界已累積出相當的聲量，也是該國國內頗受歡迎的時裝品牌。

G-SHOCK DW-5900FA-1手錶一覽。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

G-SHOCK這次與FACETASM合出的聯名錶以DW-5900系列為基礎，其具有三眼式LCD小錶盤設計搭配數位顯示，設計師落合宏理更把自己的私人回憶融入手錶中，原來他曾經入手過1992年G-SHOCK所發表的熱門作品DW-5900E-1，這款可是落合宏理所買的第一只錶，對他個人而言意義非凡，因此當他有機會和G-SHOCK合作開發錶款，腦海中最新浮現的就是DW-5900E-1的經典身影。

DW-5900FA-1很明顯移植了DW-5900E-1的招牌配色（黑色主調中以紅色和綠色細節點綴，同時按把還鍍上金色），塑造出具有辨識度的鮮明造型，例如黑色樹脂材質的錶圈上以綠色和紅色點綴上面的文字，另外錶殼四處的按把亦經過金色IP處理，這些都是新舊作之間一脈相承的設計基因。

同埸加映：G-SHOCK新智能手錶DW-H5600登場 經典方殼配光學感應器可USB充電（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

不過G-SHOCK並非完全將經典設計複製貼上至現代，DW-5900FA-1將面盤改換上煙燻藍色半透明材質，這種色調為FACETASM代表性的顏色，數位顯示螢幕也反轉形成黑底白字，此外面盤上除了品牌名稱以外的各種文字，也改用落合宏理的手寫字體取代方正規律的傳統印刷字體更是讓人眼睛一亮，設計師所散發豐富的人文精神因而被挹注到手錶上，包括底蓋也鐫刻上FACETASM的代表圖騰，呈現和當年DW-5900E-1不盡相同的創意風格。

同埸加映：G-SHOCK聯乘山本耀司Y's全黑手錶 黑色不鏽鋼霧面拉絲錶殼極高質（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 1

錶款同時也展現出DW-5900系列其他作品受到市場肯定的規格與功能，如耐衝擊錶殼結構、防水200米、電光背光照明等，佩戴者也能使用世界時間、倒數計時、計時碼錶、鬧鈴、萬年曆等各式各樣的功能，實用性就像當年落合宏理剛買第一只G-SHOCK手錶時一樣便利好用，讓他念念不忘到今日。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK 1990年代熱賣款回歸 面盤融入設計師手寫字體表現創意風格】