自行將Nike Off-White Dunk和crocs聯乘　滿載D.I.Y精神│買物專欄

【買物專欄】正所謂獨購樂不如眾購樂，《一物》最新連載欄目【買物】從四方八面請來時尚界台前幕後人物，分享近來入手好好物，讓尋到心頭好的購物樂趣傳播開去。



【買物】最新一回就由《一物》編輯部成員John上陣，為Nike Off-White Dunk進行自家「拆解、重組」大改造。



從友人手上獲得一對80% New的Nike Off-White Dunk Pine Green。（Nike）

「最近機緣巧合，從友人手上獲得一對80% New的Nike Off-White Dunk Pine Green配色，然而由於友人當日嫌Off-White Dunk太過花巧，將系列中貫穿球鞋的招牌繩索拆掉，繩子亦不知所蹤了。」

友人將貫穿球鞋的招牌繩索拆掉。（攝影：張榮熹）

餘下16個孔洞。（攝影：張榮熹）

「面對波鞋空空如也的16個孔洞（左、右鞋子各有8個洞），本來依循友人喜好，繼續以如此簡約形式著用就是了。偏偏某天逛街經過crocs專門店時候卻忽發奇想，希望將這對『穿窿Dunk』仿傚crocs經典神作Classic Clog橡膠鞋，在其洞孔在安置各式各樣得意鞋扣，賦予D.I.Y.精神。」

特意帶同波鞋走到crocs專門店，選購鞋扣公子並安插其中。（攝影：張榮熹）

可惜Off-White Dunk雖然具備孔洞，但鞋面的孔洞並不會直透鞋內籠之中（如圖），中間可是有一層面料阻隔着。（攝影：張榮熹）

「於是特意帶同波鞋走到crocs專門店，選購鞋扣公子並安插其中。誰不知一拿上手便大呼可惜，事關crocs鞋扣配件乃是需要從鞋內籠部份安上隱固配件，才能將鞋扣固定在鞋面孔洞，以避免脫落。可惜Off-White Dunk雖然同樣具備孔洞，但鞋面的孔洞並不會直透鞋內籠之中（如上圖），中間可是有一層面料阻隔着，換言之根本就不能讓隱固配件安置在鞋籠之內，以隱固鞋面配飾。」

原本每個孔洞本身都各自安裝一條仿如Hook的彈性裝置，來固定繩子。（Nike）

「幸好尚有另一個方法，原本連繫着繩索的Nike Off-White Dunk，每個孔洞本身就各自安裝一條仿如Hook的彈性裝置，來固定繩子，現在只需在配件店重新買一批Hook並安插在孔洞內，或許便能夠利用它來連接並固定鞋扣公仔及該隱固配件，大家等我好消息吧！」

Shopper Profile：John，《一物》編輯部成員，最期待月尾等出糧。

