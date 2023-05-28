Apple Watch｜ 5款watchOS 9內建錶面　具備3C功能亦不失傳統錶味

現在智能錶愈來愈熱門，其中Apple Watch更是許多人入手智能錶的首選，不過對於某些老派錶迷，比較放不下的部分還是在於智能錶看起來實在太過於科技感，與其說它是手錶，用「穿戴裝置」來形容可能更貼切。



如果你並非機械錶本格派，看到身邊愈來愈多人使用智能錶也感到有點心動的話，如果不想讓手上的Apple Watch一看就是3C產品，或是也沒有動力戴著智能錶又戴一款機械錶或石英錶，其實還有個折衷辦法，那就是透過幫智能錶改換錶面，達到讓智能錶看起來和傳統手錶相近的目的；先撇開那些另外下載的特殊錶面，其實光是Apple Watch目前的作業系統watchOS 9裡面，就有內建一些傳統手錶風格的錶面可選了，以下推薦大家「錶味」較濃的錶面選擇。

5款Apple Watch OS 9內建錶面推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 加州面盤

喜歡簡約風格的人可以考慮加州面盤選項，它只有簡單的時、分、秒指針，而且時標呈現上半部為羅馬數字、下半部為阿拉伯數字的設計，愛錶人士通常會先聯想起沛納海手錶，這種面盤清晰易讀，加州面讓人不容易搞錯時刻。錶主可以選擇要用圓形錶面或是全螢幕等形式，同時包括面盤顏色、時標顏色都可以自由調配，直到達到你喜歡的樣子為止。

2. 計時碼錶面盤

除了簡約功能外，錶主也可以選擇複雜功能錶面如計時碼錶，如果你的天菜手錶是Daytona或近年也滿熱門的江詩丹頓Overseas的話，在還沒真正買到錶之前，不妨先幫Apple Watch改成計時碼錶錶面，watchOS 9內建的錶面是下三眼格局，錶面的顏色也可以自由選擇，所以你要弄成熊貓面或反熊面都行，而且它的計時功能的確可以使用，比起入手真正的機械計時碼錶價格親切許多。

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3. 兩地時間面盤

出國在外，兩地時間被認為是最實用的功能，在單一個錶面上就可以同時查看到兩個時區的時間實在超級方便，若你已經肖想勞力士GMT-Master II很久了，那麼這種Apple Watch錶面可以自選顏色搭配出的效果也有很多種，不論是百事圈、可樂圈、藍黑圈、沙士圈等等都可以依自己喜好選出來，用數位化模擬的錶面和真的兩地時間手錶看起來相似度很高，實用性當然也不在話下。

4. 世界時間面盤

智能錶的好處就在於它的包山包海，如果兩地時間無法滿足你，想要直上世界時間也沒問題，在watchOS 9中也可以選擇類似PP或VC旗下的世界時間面盤樣式——不需要花上百萬，只要動動手指選好就可以直接搭配自己的Apple Watch使用，這種錶面可以神還原精密的世界時間面盤，像是面盤外圍的世界時區代表城市、24小時顯示，就連地圖圖案也含在裡面，錶主可以自由選色，讓錶面呈現自己想要的樣子，同時也一目了然全球各地最新且最正確的時刻。

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5. 特殊風格面盤

如果連上面的複雜功能面盤都難以滿足你，那也可以來點不一樣的，例如GERALD GENTA的米奇錶那樣的酷炫風格，類似這種米奇面盤乍看錶面放上了童趣的卡通圖案，但其實圖案的雙手搭配周圍的時標其實就是一種顯示時間的組合，以雙手代替指針一樣可以明確指示時間，同時也不會淪於傳統形式般單調沉悶，而且智能錶還可以做到一些機械錶不容易辦到的事，例如卡通圖案的腳可以快速移動代表秒數，而用手指操控錶面，米奇還會發出報時聲，既能裝飾手錶，又能增添智能錶的賞玩樂趣。

以上這些都還只是watchOS 9內建的錶面選擇，有的人如果想追求更像那些著名熱門錶的風格的話，也是有App可以供人上傳手錶面盤照片，再轉化成為可以相容為智能錶錶面的圖案，這會讓Apple Watch更像市面上那些高人氣手錶，只是要注意的是那並非Apple官方許可的產物，而且手錶原廠也沒有授權，可能還是要注意一下用途以免觸法。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：推薦5款watchOS 9內建錶面讓Apple Watch “更像高級錶”】