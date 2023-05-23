G-SHOCK新智能手錶DW-H5600登場　經典方殼配光學感應器可USB充電

CASIO 卡西歐G-SHOCK旗下的運動系列G-SQUAD有新作亮相，名為DW-H5600的作品特色在於將G-SHOCK經典的方形錶殼設計和當代製錶科技結合，造就出一款長得像經典石英錶、實為智能錶的集大成式新世代時計。



DW-H5600系列維持著5600家族的標準尺寸，G-SHOCK於其中導入小型電池與高清晰度的MIP LCD，使得經典款的粉絲在接觸到DW-H5600系列時不會覺得不適應。這款錶首度啟用生物基碳纖維強化樹脂錶殼，另外錶帶與錶圈部分則選用對環境友善的生質塑膠材質。

G-SHOCK DW-H5600系列手錶一覽。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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首波登場的DW-H5600共有5款，其中DW-H5600MB與DW-H5600EX搭配經彩色IP處理的金屬錶圈，為其增添更成熟的個性，尤其後者還結合了G-SHOCK創辦人伊部菊雄的手稿點綴外觀，而且還附上一組以5600機芯路線圖為靈感的可替換錶帶與錶圈，供佩戴者隨時轉換手錶風格。此外這系列外觀有藍色系與黑色系可選，它們都採用黑底白字的顯示螢幕，搭配性都不錯，視個人喜好可以選擇最想要的顏色。

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DW-H5600系列秉承G-SQUAD為運動而生的理念，可以藉由手錶的按把選擇跑步、步行、健身房鍛鍊和間歇訓練等4種運動模式，由於手錶配置光學感應器與加速度感應器等，因此可以測量心率、血氧濃度、卡路里消耗數據、步數與距離，而且手錶也會以Polar Electro Oy演算法為基礎，協助使用者透過經科學驗證和高度可靠的分析結果，來健康管理與制定訓練計畫。

錶款既有太陽能充電模式，也可以透過USB連接電源充電，不像一般智能錶如果電力快用完需要馬上找到電源充電以免手錶停止運作，太陽能充電只要持續有接收到光源，手錶基本上就能長效使用。而且錶款也具有Bluetooth®藍牙連線功能可以接收智慧型手機來電、電子郵件和SNS通知，讓錶主在運動時也可以隨時留意重要訊息。

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DW-H5600系列的錶主只要下載CASIO WATCHES App，可以輕鬆管理錶款追蹤的資料，方便設定目標與監督訓練進度，所有手錶收集到的數據透過App輔助一目瞭然，能夠進行長期追蹤，幫助佩戴者找到適合自己的健康生活型態。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：擁有經典5600方形外觀的G-SHOCK新一代智能錶登場】