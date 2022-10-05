Rolex襯爛牛錶帶顯Vintage美學　日本兒島牛仔褲聯乘OUTLINE錶帶

由日本知名鐘錶雜誌主編菊地義正自創的手錶品牌OUTLINE近期和日本知名的牛仔褲品牌KOJIMA GENES合作開發一個新企劃，大致上就是菊地先生突發奇想，希望把牛仔褲腰帶部分的材料拿來製作手錶錶帶，替手錶換上帶點時尚感的全新風格。



菊地先生當初想做出牛仔布材質錶帶來搭配高級手錶，所以他一開始就打定主意要用品質夠好的牛仔布料，出於這個單純的想法驅使OUTLINE找到位於日本岡山（Okayama）縣倉敷市兒島相當有名的品牌KOJIMA GENES合力把想法變成真實。倉敷市一向是牛仔褲愛好者的聖地之一，雙方這次使用的是被稱為日本牛仔褲發源地的兒島地區生產的優質「兒島牛仔布」，同時錶帶外觀的破壞處理都是由KOJIMA GENES的職人以手工一一完成，造就出獨一無二的牛仔錶帶。

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KOJIMA GENES協力製作的牛仔錶帶希望呈現出比較復古的質感，因此雙方採用了KOJIMA GENES最粗的縫線來縫合牛仔布料，錶帶背面使用的是具備防水效果的天然皮革背襯加固，因此佩戴者換上這條錶帶不用擔心它會軟趴趴的又不方便進行比較劇烈的活動；在製作錶帶的過程中，OUTLINE還找來日本歷史悠久的錶帶製造商BAMBI參與，因此這款錶帶實際上既融合了高檔的牛仔布料製作工藝，背後也有專業錶帶製造商負責做出能和高級手錶搭配的錶帶成品。

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最終這款牛仔布錶帶不僅布料質感優異，表面刻意加上的破壞作工更是進一步提升它的獨特性與潮流味，現在手錶主流的錶帶材質看來看去差不多就是那幾種，如果可以換上牛仔布錶帶，整只手錶的感覺就會很不一樣。菊地先生在拿到與KOJIMA GENES合力創作的錶帶成品後，先後將它裝在勞力士Submariner 5513和Explorer 1016等古董錶上，結果令人驚喜的是，牛仔布錶帶和勞力士手錶搭在一起完全無違和感！日常休閒佩戴若搭個牛仔褲可以讓整體造型更有一致性，加上錶帶上的破壞作工又很有特色，找不到完全一模一樣的樣式，這點也間接強化了手錶本身的個性。

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錶帶折合港幣約720元，價格似乎不算特別高，如果覺得自己愛錶搭的原廠錶帶看久了有點膩，倒是可以考慮這種品質也不錯的副廠錶帶，只是要注意錶帶的規格和自己的手錶適不適合，像有人就問菊地先生能不能買來搭Apple Watch，答案是OK沒問題，但要先準備好錶帶轉接器就是了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：以日本著名兒島牛仔布設計手工破壞錶帶 搭勞力士或Apple Watch潮到爆】