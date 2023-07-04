不知道麥根萊是誰　為何情有獨鍾Nike復刻Mac Attack？｜買物專欄

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【買物】今回本地鞋店HOAX買手James Tse，說說他為何愛上Nike Mac Attack OG。



Nike忠於原著復刻版Mac Attack（James Tse提供）

「麥根萊個名雖然細細個就聽過，但由於佢唔係屬於我嘅年代，所以唔係點認識更加無留意過佢着咩鞋（笑）。老實講對 Mac Attack 都係之前 SLN post出黎，見到點石成金嘅 Travis Scott 喺 E11EVN Miami 着左對反剔版先知有呢對鞋，Google 下先知佢背後嘅故事。到之後 Nike 搵 Travis Scott 拍住 John McEnroe 本尊以『REBEL LIKE THE OG』為題拍左輯系列造型照，你就知所有野已經鋪排好晒。再加上條對應返麥根萊年輕時嘅反叛性格同火爆行為嘅『粗口』廣告短片，如此踩界之舉，對鞋唔爆都幾難。」

Nike復刻Mac Attack鞋盒跟足元年Vintage設計（James Tse提供）

「講番對鞋，首先鞋盒係跟足元年 Vintage 設計已經好吸引，鞋盒上嘅格仔係呼應返鞋舌上面嘅格仔Pattern。雖然 Mac Attack 係對網球鞋，但外觀上似中筒籃球鞋，所以襯法上同一般 Dunk 無分別。種種線索可以推斷到 Nike 即將大搞呢個款，鍾意嘅朋友可以繼續留意吓。」

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「機能波鞋當道，但自己鍾情嘅都係 Low tech 波鞋嗰種 old school 味，除左乏味嘅 Dunk之外，都見到 Nike 逐步開始生產返其他 Low Tech 鞋款，Mac Attack 之前已經有 Terminator 同埋剛剛同 Stussy crossover 嘅 Vandal。個人最希望佢出返嘅係 Vandal OG 銀色，等我可以一圓細個錯過咗嘅遺憾。」

昔日Nike Mac Attack宣傳廣告，完全凸顯麥根萊的壞孩子形象。（Nike）

Shopper Profile：James Tse，鞋店HOAX買手，最鍾意將錢變成自己喜歡的樣子。

