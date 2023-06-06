OAMC減價眼鏡巧手鼻托加工　令打入冷宮單品重見天日｜買物專欄

【買物專欄】正所謂獨購樂不如眾購樂，《一物》最新連載欄目【買物】從四方八面請來時尚界台前幕後人物，分享近來入手好好物，讓尋到心頭好的購物樂趣傳播開去。



【買物】今回就說說一副打入冷宮的眼鏡。



OAMC於2015年時推出眼鏡系列OAMC Optics（OAMC）

「作為Shopping Freak，理應不會害怕『得物無所用』。不過世事無絕對，數年前有一知名高級眼鏡店結業，店內眼鏡全部大平賣，當日我趁低吸納，大手掃貨，其中一副便是OAMC的Nero，雖然這是最愛品牌之一，卻想不到被打入冷宮的，竟是這一副。」

OAMC眼鏡Nero鼻托加工後完全不著痕跡（Bruno攝）

「OAMC於2015年時推出眼鏡系列OAMC Optics，就找來Tommy O’Gara負責設計和生產，這位前DITA重心人物，及後自立門戶創立Native Sons、Julius Tart、Max Pitton等，然而當時有其他目標沒有買下，想不到只推一個系列便告終。以為緣盡，想不到皇天不負有心人，竟給我再次遇上，而且是超低價，極度Happy！」

OAMC Nero原本模樣（OAMC）

「可惜因年紀漸大老眼昏花，OAMC Nero鼻托太細不適合我調校焦點，只好將之放進抽屜深深處，不見天日。後來偶然發現本地眼鏡職人可加鼻托，於是找他幫忙，雖然Nero是半透明，但他仍能妙手把原有鼻托磨走，並換上金屬鼻托，打磨與拋光處理不著痕跡，不說的話還以為是原裝來，即去配新鏡片，百份百重生。」

Shopper Profile：Bruno，《一物》編輯部成員，最愛資料搜集。

