Supreme不只是潮牌　十年無買難抵Kurt Cobain針織誘惑｜買物專欄

【買物專欄】正所謂獨購樂不如眾購樂，《一物》最新連載欄目【買物】從四方八面請來時尚界台前幕後人物，分享近來入手好好物，讓尋到心頭好的購物樂趣傳播開去。



【買物】今回就請來本地鞋店HOAX買手James tse，講述他的Grunge情意結。



（James Tse提供）

「當Supreme釋出Skater Sean Pablo着住呢件衫嘅造型照，我就知道要乖乖俾錢。最鍾意嘅針織Sweater加上Kurt Cobain大頭overprint，仲要係《MTV Unplugged in New York》個look，明知難carry都買咗先算。」

「人生第一個追住黎買嘅牌子就係Supreme，中學時期返part time賺錢、慳慳埋埋啲零用錢都係為咗買佢。由初時淨係識買Box Tee到後來會搵下Collab嘅Artist、Band係咩來頭，先發覺全部都係殿堂級人物，仲記得當時買過嘅有Public Enemy、John Coltrane、Mile Davis、James Brown、Bad Brains等，全部都係因為Supreme而認識，對日後文化根基影響深遠，所以我一直都唔認為Supreme只係一個潮牌。」

針織上Kurt Cobain照片是來自這場MTV台的Unplugged演出（Amazon）

Supreme找來板仔Sean Pablo演繹Kurt Cobain針織（Supreme）

「踏出社會後因工作關係加上大人風興起，着皮鞋多過着波鞋，無再進貢Supreme十幾年，但一直都有留意新作品，早幾年嘅Marvin Gaye、Neil Young、Andre 3000都已經令我蠢蠢欲動，佢今次出大絕Grunge Rock Legend真係再忍唔到手。」

Shopper Profile：James Tse，鞋店HOAX買手，最鍾意將錢變成自己喜歡的樣子。

