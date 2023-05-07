BALENCIAGA波鞋Drive大改造　本地職人加工換底媲美3XL｜買物專欄

【買物專欄】正所謂獨購樂不如眾購樂，《一物》最新連載欄目【買物】從四方八面請來時尚界台前幕後人物，分享近來入手好好物，讓尋到心頭好的購物樂趣傳播開去。



【買物】第一回就由《一物》編輯部成員Bruno上陣，帶來BALENCIAGA改造版的Drive波鞋。



BALENCIAGA換上Vibram厚鞋底（Bruno攝）

「一直想購入BALENCIAGA波鞋，由早年Triple S到近期3XL，全都放在Wish List之中，可惜始終打不破價錢的心理關口，所以多年來未有實際行動。」

BALENCIAGA Drive原來面貌（BALENCIAGA）

「其後，有機會以超低價錢買入BALENCIAGA的Drive，雖然對平薄鞋底的Car Shoes有點抗拒，但Drive那濃濃Futuristic色彩的機能外型設計仍能叫我動心，最終俾錢帶回家。」

BALENCIAGA Drive經加工後變成Super Drive（Bruno攝）

「不過，Car Shoes的『醜』令我無法把Drive穿上街，於是走到銅鑼灣補鞋店『有得補』，找職人許生幫忙，他鬼斧神功換上Vibram厚實鞋底，充滿Volume的手感，即時煥然一新，完全零遺和感，就像Triple與3XL混合體，十足十BALENCIAGA官方出品般，再換上白色舊鞋帶，Drive變成Super Drive，超爽！」

BALENCIAGA Drive經加工後變成Super Drive（Bruno攝）

Shopper Profile：Bruno，《一物》編輯部成員，最愛資料搜集。

