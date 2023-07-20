SAINT LAURENT官網首度販賣二手Band Tee　Nirvana款索價三萬多元

【SAINT LAURENT/ Nirvana/ Kurt Cobain】縱使搖滾樂在當前音樂世界早已江河日下，但諷刺地Rock Band Tee在這個街頭文化當道的時裝界卻是兵家必爭之地，特別是Vintage Band Tee更是如此。



無眼花，SAINT LAURENT官網竟然會賣Vintage Band Tee。（SAINT LAURENT）

一如【一物】頻道數年前採訪古着單位ONE+ZERO 解構古董Band Tee的文章所講內容一樣，近年Vintage Band Tee價值早已水漲船高，當中尤以Nirvana、Sonic Youth、Pearl Jam及Grateful Dead等最為搶手，價值每每由數千甚至過萬港元不等，早已變成如Rolex手錶或Hermes包袋一樣，成為商人炒賣熱品。

系列以Nirvana及其靈魂人物Kurt Cobain的款式最多，貓王Elvis Presley亦有少部份。（SAINT LAURENT）

藝術家ROY LICHTENSTEIN T-SHIRT IN COTTON $990美元。（SAINT LAURENT）

眼見Vintage Band Tee市場潛力無窮無盡，近日連擠身巴黎時裝殿堂的SAINT LAURENT亦決定打入市場，分一杯羹。不但以SAINT LAURENT Rive Droite系列名義，在其官網史上首度發賣二手Band Tee，更是第一次於官方網店售賣與自己品牌出品無關的東西。要知道專門店不同買手時裝店，後者可以引進世界各地不同品牌，前者卻在99.9%情況下都只會出售自家設計，對於SAINT LAURENT這等門戶森嚴的高級大牌而言，更是如此。可見創意總監Anthony Vaccarello又成功再次引領潮流，為業界開創先河。

Kurt Cobain人像Tee承惠$990美元。（SAINT LAURENT）

紀念1994年MTV Unplugged in New York的演唱會Tee定價$1,370美元。（SAINT LAURENT）

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這批號稱由SAINT LAURENT買手精挑細選的Vintage Band Tee多達數十款（要登入美國區網店才會看到），以Nirvana及其靈魂人物Kurt Cobain的款式最多，貓王Elvis Presley及The Cranberries等其他傳奇音樂單位亦有少部份，也有來自藝術家Roy Lichtenstein的Pop Art Vintage Tee。全部定價不菲，甚至直白地說可是比一般二手市場的市價來得更加貴，一件Kurt Cobain人像Tee便承惠$990美元，紀念1994年MTV Unplugged in New York的演唱會Tee則定價$1,370美元。

索價$4,450美元的Nirvana B-side唱片《Incesticide》封面圖案Cover Tee。（SAINT LAURENT）

而最昂貴者則是一件印有Nirvana B-side唱片《Incesticide》封面圖案的Cover Tee，索價$4,450美元，大約$34,746港元價值，明顯比坊間市價貴得多，然而打正「SAINT LAURENT挑選」的旗號購買，卻的確別有一番虛榮感。