為卡式帶找一個家　完美New Old Stock台灣製造收納箱｜買物專欄

【買物專欄】正所謂獨購樂不如眾購樂，《一物》最新連載欄目【買物】從四方八面請來時尚界台前幕後人物，分享近來入手好好物，讓尋到心頭好的購物樂趣傳播開去。



【買物】最新一回買物專欄由《一物》編輯部Bruno登場，分享他的卡式帶收納箱。



近幾年卡式帶大肆回歸（Getty Images）

「自從數年前卡式帶大肆回歸後，我這老鬼也來湊熱鬧，想當年轉聽CD時，扔掉了大量原裝卡式帶，回想起來也覺可惜。不過，話分兩頭，卡式帶始終保鮮期有限，當年受盡斷帶、發霉、甩磁粉等種種痛苦，可是人類是犯賤的生物，懷舊之情又令我重新投向卡式帶的懷抱。」

「近年不斷從Bandcamp、eBay、Yahoo日本拍賣等不同地方買下不少全新與二手的卡式帶，卻散落在家中各個角落，混亂得很，所以一直想買個箱子好好收藏。」

「拖延症作怪下，卡式帶熱潮回落之際，才在eBay買下一個New Old Stock的卡式帶收納箱，由包裝紙盒到收納箱本身，都是原汁原味的真懷舊，完全是我小時候所見過的款式，還要是台灣製造，非常罕有，從此卡式帶整整齊齊，開心。」

包裝盒也很懷舊（Bruno攝）

Shopper Profile：Bruno，《一物》編輯部成員，最愛資料搜集。

