Vault By Vans完結在即　日本BILLY'S搶先發賣殘破版Slip-on鞋板

【Vans/ 波鞋】早前Vans宣告將於下年初將會推出全新支線來取締Vault By Vans，讓這條屹立潮流世界二十年的Premium-Line成為歷史，叫人不勝唏噓之餘，亦讓全世界搶購僅餘的Vault By Vans鞋款，可謂買一對少一對。



Vault By Vans年尾就會結束。（HK01製圖）

而為了讓這趟最後餘輝發光發亮，日本潮流單位BILLY'S日前便搶先全球，於網店獨家開賣LUX DUCT PACK Slip-on，其特別之處是自家官方進行舊化，並以上世紀80年代的滑板文化作時代背景。

日本潮流單位BILLY'S日前便搶先全球，於網店獨家開賣LUX DUCT PACK Slip-on。（BILLY'S）

當時美國社會經濟尚未十分富裕，滑板鞋的造鞋技術亦相對Old School，大部份板鞋經Skaters穿著了約干時份和數次之後，往往鞋面和鞋底就會鬆脫，分離破爛。偏偏這些年輕板手們當時總身無分文，難以經常購買新鞋，如是者他們都會發揮D.I.Y.精神，用膠帶來遮蔽破洞，或緊固鞋身，當時是一種無可奈何，現在卻變成一種集體回憶及潮流美學，委實有點諷刺。

鞋上貼滿黑色膠紙，發揮D.I.Y.精神。（BILLY'S）

細心到刻意在鞋面部份製作出皺褶位。（BILLY'S）

但無論如何，今次這對Vault By Vans LUX DUCT PACK Slip-on的確矚目異常，先將鞋身進行污漬舊化，繼而在鞋上貼滿黑色膠紙，留意製鞋技工乃是細心到刻意在鞋面部份，製作出皺褶位，用以表現出有如真品Vintage的歳月痕跡，定價￥17,050日圓，BILLY'S官方網店有售。