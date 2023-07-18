媲美LOEWE白鴿青蛙袋　日本潛力新袋牌YO鬱金香TULIP BAG最矚目

【日本品牌/ 手袋】在這個話題性和Like數行先的世代，時裝手袋其容量與實用性往往不再重要，重要的是能夠譁眾取寵，瞬間掀起話題，小廢包如是，LOEWE白鴿袋、青蛙袋如是，今次介紹的袋牌YO (ヨウ)更是如此。



LOEWE白鴿袋熱爆全球。（LOEWE）

YO乃是來自日本的品牌，網上資料極少，只知道創立自2022年。創世不到一年時間，卻成功在日本前衞時裝圈廣獲好評，連《Ginza》雜誌最近亦有高調報導，只因其創意和洞悉潮流大勢的眼光，著實精辟過人。

#連包裝都仿如鮮花包裝一樣，很有心機。（YO）

001 TULIP BAG以鬱金香作為靈感，承惠$3,950港元。（YO）

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YO目前的袋款並不多，只有編號001至003三款，卻全部大有看點，尤以001最為矚目。這枚001 TULIP BAG以鬱金香作為靈感，特大玫瑰花花形與真實玫瑰無異，然而認真細看則別有洞天，花蕊和枝葉均設置啪鈕裝置，打開一看，卻原來是兩組容量不細的包袋。此外將花、葉倒轉開來，花梗部份則會變成肩帶的作用供人使用，至於花枝和花梗部份更能分拆開來獨立使用，承惠$3,950港元，對新牌來說並不便宜，卻一見難忘。

002 GRUMPY BAG $2,000。（YO）

003 BIG GRUMPY BAG $4,660。（YO）

至於002 GRUMPY BAG及003 BIG GRUMPY BAG則師承自Bottega Veneta Cloud Bag熱潮，打造輕便手提Pouch Bag，只不過是將物料由人家的Intrecciato織皮轉成尼龍拉扯布物料，使用起上來玩味不凡，食正當前大流行的Y2K熱潮，絕對值得關注。