Small Talk Studio│BODE風美式手繪工裝品牌　定價直逼高級時裝？

【古着再造/ 美式風格/ Vintage】《一物》編輯部成員近年有一喜好，就是專門搜羅並介紹世界各式各樣古着再造、舊布拼湊乃至人手繪畫的品牌出來，供諸同好。今日介紹的美國紐約品牌Small Talk Studio，正是屬於人手繪畫一流派，更與大哥BODE有異曲同工之妙。



眾所周知，BODE主理人Emily Adams Bode Aujla的成名作正正是Senior Cord服飾，以職人人手方式，將一系列上世紀初的美國經典圖案繪畫到燈芯絨服飾之上，大獲好評。

至於這個Small Talk Studio原理同樣，先參考各式各樣懷舊文獻，從中挑選設計師起愛的個人物品、文字、藝術品、食品、音樂等，從而人手繪製到服飾之上。不過與BODE所不同的是，前輩只愛在杏啡色燈芯絨服裝之上下功夫，Small Talk Studio則挑選了更能代表美國的Cone Denim，100%純棉斜紋布製造。

Small Talk Studio以手繪畫作生招牌。（Small Talk Studio）

先採用漂白沙色染色，再經過酶洗工序，讓衣服帶來更啞白、更柔軟。（Small Talk Studio）

更多Small Talk Studio作品：

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據知它可是品牌設計師引以自豪的原創牛仔褲/褸款，先採用漂白沙色染色，再經過酶洗工序，讓衣服帶來更啞白、更柔軟和磨合之感，讓面料與圖案雙劍合壁，仿如真品Vintage一樣。除了現成版本外，Small Talk Studio和BODE一樣，同樣具備Custom自訂圖案服務，不過就需要等上10至12星期的時間，而且定價毫不便宜，平均承惠$1,050美金，直逼高級時裝名牌價錢了。

Small Talk Studio尚有部份售價相對親民單品，如Tee、Shirt及Hoddie等。（Small Talk Studio）

只不過並非由人手親自繪畫上去。（Small Talk Studio）

若想買便宜一些的，Small Talk Studio尚有部份售價相對親民單品，如Tee、Shirt及Hoddie等等，最平$40美金有交易，卻同樣具備品牌的招牌懷舊圖案，只不過並非由人手親自繪畫上去而已，一分錢一分貨了吧。