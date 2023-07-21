「HEAD PORTER 2.0」RAMIDUS聯乘Carhartt　機能味12寸黑膠唱片袋

【HEAD PORTER/ Carhartt/ 聯乘/ 黑膠】雖然HEAD PORTER已然仙遊遠去，但她20年來為潮流世界所作出的貢獻和影響力猶在，而繼承其遺志的「轉生品牌」RAMIDUS，近日亦終於發光發亮，聯乘Carhartt WIP帶來全球矚目系列。



繼承HEAD PORTER的RAMIDUS不知不覺已面世數年，問心起初的確給予人雷聲大雨點小之感，數年來不見熱賣經典袋款面世，唯一印象深刻的反而是與WOLF'S HEAD × RAMIDUS皮飾系列，其他機能袋款只算是四平八隱，遠未追趕到前輩HEAD PORTER風光盛世。

特大Tote Bag與IKEA和BALENCIAGA經典藍色Shopping Bag有異曲同工之妙。（RAMIDUS）

或許知恥近乎勇，今個星期RAMIDUS終於迎來注目大作，成功邀請Carhartt WIP合作，打造9款別注包袋系列，將Carhartt百年工裝造工與RAMIDUS原宿街頭潮流觀點完美合一，令RAMIDUS耳目一新。

Carhartt WIP × RAMIDUS打造9款別注包袋系列。（RAMIDUS）

每款包袋分別有Hamilton 卡其及白兩種顏色。（RAMIDUS）

該合作系列以「新標準」為主題，每款包袋分別設定有Hamilton卡其及白兩種顏色，以Carhartt馳名世界的鴨帆布作主面料，具有超凡拉扯、耐磨及防水性能，Carhartt及RAMIDUS的Logo商標亦恰到好處地植入包裝面上，讓實用的包袋不缺適度虛榮感。

別注Carhartt WIP Kickflip Bag看上去更前衞簡潔。（RAMIDUS）

Carhartt及RAMIDUS的Logo商標亦恰到好處地植入包裝面上。（RAMIDUS）

而系列中大部份袋款均從Carhartt WIP的歷史Archive之中出現過，然而RAMIDUS日本設計團隊卻賦予它們畫龍點睛式改造。例如全新演繹Carhartt WIP標誌性背囊Kickflip Bag，令它看上去更加前衞簡潔；至於常見帆布Tote Bag，則被改動成特大橫向版本，與IKEA和BALENCIAGA經典藍色Shopping Bag有異曲同工，RAMIDUS果然有做足功課。

Carhartt DJ Bag是出眾新穎創作。（RAMIDUS）

DJ Bag可安置多張12寸黑膠唱片在其中。（RAMIDUS）

另外DJ Bag則是出眾新穎創作，顧名思義專為音樂人而設，可安置多張12寸黑膠唱片之餘，除了擁抱音樂文化，帶去露營、戶外活動甚至當冷藏包使用亦無不可，非常全面。