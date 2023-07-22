【ANTEPRIMA】今夏爆起WIREBAG　將多巴胺穿搭彩色配襯術發揮極緻

【ANTEPRIMA/ 手袋】大家可知道「多巴胺穿搭」Dopamine Dressing是甚麼嗎？它可是今個夏天時裝界的關鍵Keyword，事實上現在很多女生每日都著，卻身在幅中不知幅，未發覺自己早已投身這股Dopamine懷抱了吧。



Dopamine Dressing由時尚心理學家Dawnn Karen所提出。（Dawnn Karen）

多巴胺穿搭Dopamine Dressing今夏爆起，《Barbie 芭比》電影功勞不可或缺。（Barbie）

多巴胺穿搭Dopamine Dressing，由時尚心理學家Dawnn Karen所提出，她認為鮮艷顏色能夠為人的大腦產生神經傳遞質多巴胺，而多巴胺每每能為人的情緒提供歡愉作用。因此顧名思義，就是只有多穿鮮艷顏色，穿著者和周遭的人就會開心一點咁話。

元祖款式STANDARD MINIATURA WIREBAG正方形端莊宜人，小巧的骰卻收納量驚人。（ANTEPRIMA）

水滴形MINI STANDARD 6T1 WIREBAG則以玩味個性來俘擄人心。（ANTEPRIMA）

雖然不知川久保玲、山本耀司和Rick Owens對上述觀點有何想法，但意大利手袋品牌ANTEPRIMA卻一定是Dopamine Dressing忠實捍衛者。在創意總監Izumi Ogino循循善誘下，ANTEPRIMA王牌袋款WIREBAG近年本來就愈做愈強，職人以人手編織，堅韌得來又具彈性，集潮流、工藝與意式休閒風於一身。元祖款式STANDARD MINIATURA WIREBAG正方形端莊宜人，小巧的骰卻收納量驚人。而水滴形MINI STANDARD 6T1 WIREBAG則以玩味個性來俘擄人心。

ANTEPRIMA/WIREBAG尚有其他型號款式，HKD2,695。（ANTEPRIMA）

ANTEPRIMA WIREBAG Standard Miniatura Wirebag $2,195。（ANTEPRIMA）

+ 14

而為提倡今夏大熱的Dopamine Dressing，ANTEPRIMA/WIREBAG今夏便一口氣開發出多款幻彩顏色，將充滿幻彩質感的WIRE紗線，融合到仿如星夜幻彩一般的粉黃、粉綠、粉藍色之上，再結合原來的金、銀色，編織出一趟唯妙唯肖仲夏夜之夢。擅用時下最流行的鮮艷衣服，來配搭鮮艷的ANTEPRIMA/WIREBAG，這種「以閃配閃，以鮮撞鮮」的穿搭理念，不但今夏最為流行，更叫自己和身邊人男友、朋友見到就開心，誰說有型的時裝一定要每時每刻嬲爆爆扮Cool的呢？