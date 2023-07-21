Onitsuka Tiger日本人手製波鞋　Converse x ADER ERROR球鞋必搶

以經典鞋款為基礎，來自日本的時尚品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）重新翻玩出頂級MEXICO 66 GDX鞋。不僅僅是全日本職人手工製作，材質與用料皆比過往的MEXICO 66系列更高級，讓消費者馬上就能感受到不同質感。



一覽Onitsuka Tiger MEXICO 66 GDX運動鞋、Converse x ADER ERROR Chuck 70高筒、低筒鞋。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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說到Onitsuka Tiger的鞋款，許多人第一時間想到的就是設計源自60年代的訓練鞋的MEXICO 66。瘦長的鞋型輪廓，帶出俐落質感，幾乎是百搭的造型，更成為品牌代名詞，並熱賣多年。然而，Onitsuka Tiger在今年延續了經典鞋型，推出全新的MEXICO 66 GDX款，訴求「頂級」概念。GDX款與其他日本製鞋款一樣，皆由職人手工製作，鞋面為日本製皮革，並在鞋側以刺繡呈現具有代表性的虎爪紋，展現出精緻且高雅氛圍。此外MEXICO 66 GDX也保留了MEXICO 66系列的經典元素，鞋後的交叉部分和後跟的皮革為對比色配置，彰顯出時尚外型。

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不僅Onitsuka Tiger有新鞋款推出，Converse則再度攜手韓國高端潮牌ADER ERROR呈現全新聯名系列鞋。延續了ADER ERROR品牌理念「the new is not new」，透過結構重組方式，將Chuck 70高筒、低筒鞋款再詮釋。高筒鞋款採用復古丹寧面料製成，覆以破壞與刺繡裝飾的白色斜紋面料，形成雙層視覺效果。低筒鞋款的鞋身則為ADER ERROR藍色斜紋布料，搭配復古藍色細條紋和可拆卸部件。做舊鞋邊印有「the new」和「not new」標語，呼應復古美學。兩款帆布鞋均在鞋舌處飾有訂製聯名品牌標籤，加以霧面金屬鞋帶扣，半透明鞋底還印有ADER ERROR圖形Logo。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】