穿厭Crocs？　認識新加坡膠拖品牌Kobe　美學機能合一只售二百元

【Crocs/ 膠鞋】早前介紹MSCHF Big Red Boots（Yellow）時，才揚言今個夏天潮流界必屬硬膠拖、硬膠涼鞋的天下，當中尢以Crocs Mega Crush Clog厚底鞋最為矚目，但誰不知話口未完，卻瞬即遇上勁敵——來自新加坡的Kobe Footwear。



Crocs Mega Crush Clog厚底鞋是好，但街上穿的人卻是太多了吧？（Crocs Clog）

說的是鞋履品牌Kobe Footwear，源自新加坡，2022年才誕生，主打硬膠拖、硬膠涼鞋。齋聽名字及只有一年的CV，大家第一個反應都只會覺得它名不經傳，不值一提，但其實若閣下願意花上數分鐘瀏覽Kobe Footwear官方IG，欣賞一下人家出品，則定必喜出望外。

KOBE Spaceship Clogs是品牌招牌鞋款，承惠$29美元。（Kobe Footwear）

除KOBE Spaceship Clogs外，品牌尚有不少其他型號，例如這對Square Cut Slippers。（Kobe Footwear）

Rock Slippers定價較貴，但也不過是$59美元。（Kobe Footwear）

雖然面世才一年，但Kobe Footwear已擁有不少鞋款，好些更有Bottega Veneta、1017 ALYX 9SM等歐美大牌作品的影子，不過最矚目鞋款，還是首推元祖力作KOBE Spaceship Clogs，設計跟Crocs Clog有異曲同工之妙。要知道Crocs Clog最出名的就是多樣化七彩配色及穿窿透氣鞋面，KOBE Spaceship Clogs一樣具有多款七彩配色，更有迷彩圖騰版本，鞋面亦具備孔洞透氣裝置，只不過卻由傳統Crocs Clog的「多小孔洞」方式，改革成一個大孔洞形式示人，存在感存強。

KOBE Spaceship Clogs具有多款七彩配色。（Kobe Footwear）

更有迷彩圖騰版本。（Kobe Footwear）

至於機能性方面，KOBE Spaceship Clogs同樣不失禮。（Kobe Footwear）

至於機能性方面，KOBE Spaceship Clogs同樣不失禮，以RUBBER foam橡膠泡沫製成，Wild Toe Box內籠設置，結合回彈力特強泡沫中底，觸感舒適亦輕巧，此外RUBBER foam橡膠亦具有防水、防滑、耐磨和速乾性能，無論在都是逛街抑或進行戶外水上活動，在今夏總是大派用場。更重要是定價甚平，KOBE Spaceship Clogs只賣$29美金（約226港元），更重要現在進行Summer Promotion，所有KOBE Spaceship Clogs款式鞋買二送一，實在抵到爛。