穿厭Crocs？ 認識新加坡膠拖品牌Kobe 美學機能合一只售二百元
【Crocs/ 膠鞋】早前介紹MSCHF Big Red Boots（Yellow）時，才揚言今個夏天潮流界必屬硬膠拖、硬膠涼鞋的天下，當中尢以Crocs Mega Crush Clog厚底鞋最為矚目，但誰不知話口未完，卻瞬即遇上勁敵——來自新加坡的Kobe Footwear。
說的是鞋履品牌Kobe Footwear，源自新加坡，2022年才誕生，主打硬膠拖、硬膠涼鞋。齋聽名字及只有一年的CV，大家第一個反應都只會覺得它名不經傳，不值一提，但其實若閣下願意花上數分鐘瀏覽Kobe Footwear官方IG，欣賞一下人家出品，則定必喜出望外。
雖然面世才一年，但Kobe Footwear已擁有不少鞋款，好些更有Bottega Veneta、1017 ALYX 9SM等歐美大牌作品的影子，不過最矚目鞋款，還是首推元祖力作KOBE Spaceship Clogs，設計跟Crocs Clog有異曲同工之妙。要知道Crocs Clog最出名的就是多樣化七彩配色及穿窿透氣鞋面，KOBE Spaceship Clogs一樣具有多款七彩配色，更有迷彩圖騰版本，鞋面亦具備孔洞透氣裝置，只不過卻由傳統Crocs Clog的「多小孔洞」方式，改革成一個大孔洞形式示人，存在感存強。
至於機能性方面，KOBE Spaceship Clogs同樣不失禮，以RUBBER foam橡膠泡沫製成，Wild Toe Box內籠設置，結合回彈力特強泡沫中底，觸感舒適亦輕巧，此外RUBBER foam橡膠亦具有防水、防滑、耐磨和速乾性能，無論在都是逛街抑或進行戶外水上活動，在今夏總是大派用場。更重要是定價甚平，KOBE Spaceship Clogs只賣$29美金（約226港元），更重要現在進行Summer Promotion，所有KOBE Spaceship Clogs款式鞋買二送一，實在抵到爛。