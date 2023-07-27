Nike Air Force 1 Low新推防水黑魂波鞋　下暴雨也能穿搭機能霸氣

即使過了數十載，堪稱經典中的百搭王者 Air Force 1 Low，至今無論聯名合作與否，俐落的輪廓依舊討人喜歡，尤其是耐髒、好清潔的皮革基底，偶遇小雨來襲更是避免腳濕的最佳單品之一。



但適逢豪雨來臨，這般設計終究還是「難逃一劫」，為此 Nike 就悄悄地對鞋款做出升級，推出全新版本的雨天利器！

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雨天也得帥，Nike Air Force 1 Low 升級版本曝光！

推陳出新的配色當中，Nike Air Force 1 Low 無論如何最有人氣的經典搭配，始終還是被「全白」以及「黑魂」兩款所拿下，而今回登場的改製版本，就是以「Triple Black」為基底，重新進行設計的人氣球鞋；整體而言，細節上都採用了更優質的皮革進行呈現，想必在一定的耐水度之下，也能擁有一定程度的透氣性，其他諸如強調是視覺的縫線飾片，也都一併屏除且改以鋼印紋路呈現，為的就是避免水氣可能透過縫隙進入的所有可能，標注身份的鞋舌咬標，也加諸 Waterproof 機能象徵。

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據悉，Nike Air Force 1 Low Waterproof 「Triple Black」 將在幾週後登陸 Nike 官網，預估售價150美金（折合約HKD 1,170），怕腳濕的朋友務必留意啦。

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