CROCS與MSCHF聯乘登場　邀Paris Hilton拍廣告撐膠鞋推翻波鞋王朝

【CROCS/ 膠鞋/ 聯乘】論近年最爆新一代潮流單位，MSCHF必列第一可謂當之無愧，無論是早前的Big Red Boots抑或納米LV Microscopic Bag，都可以發見這個紐約布魯克林設計團隊的創意無限。



第一代Big Red Boots紅鞋。（MSCHF）

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最新消息，CROCS與MSCHF兩大單位將會延續「九唔搭八鞋」風潮，繼Big Red Boots之後，打造全新Big Red Boots（Yellow），定價$450美金，不日推出。

與第一代Big Red Boots紅鞋只屬自家製所不同，Big Red Boots（Yellow）乃是MSCHF打正旗號與CROCS的官方合作，因此除顏色由紅變黃之餘，外觀亦由原來鞋面的密不透風，變成穿窿涼鞋之狀，這毫無疑問是取材自CROCS傳奇鞋作Classic Clog，以輕質EVA打造，防水又速乾，性能與一般水鞋無異。

Big Red Boots（Yellow）乃是MSCHF打正旗號與CROCS的官方合作。（MSCHF）

Paris Hilton黃黑戰衣造型明顯在血Uma Thurman的《標殺令》作致敬。（MSCHF）

Uma Thurman在《標殺令》的李小龍風格造型（電影劇照》）

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為隆重其事今次聯乘合作，CROCS、MSCHF雙方更邀請到名緩Paris Hilton出山，拍攝造型廣告，以全黃色緊身Jumpsuit造型演繹Big Red Boots（Yellow），構成「上輕下重」強烈視覺效果。當中一套黃黑戰衣，更是向李小龍《死亡遊戲》及Uma Thurman的《標殺令》作致敬，深意無限。

Crush Clog。（CROCS）

Mega Crush Clog。（CROCS）

雖則話這對Big Red Boots（Yellow）太過誇張，一般潮流人應該吃不消，但事實上大大嚿的EVA膠涼鞋和水鞋，在今個夏天的而且確能夠用Hit到爆來形容，走進銅鑼灣、旺角、尖沙咀街頭，基本上無論男女老少、高矮肥瘦，每十個人入面就總有三、四人在著用，比Nike Dunk或adidas Samba還熾熱似的認真誇張。而芸芸鞋款之中，尤以厚底Crush Clog及超厚底Mega Crush Clog最受歡迎，將Normcore時尚發揮到另一極緻，想當年Phoebe Philo將美學美學推向全世界之時，亦應沒有預想過它終有一天便發揮到此模樣了吧？