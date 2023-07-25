New Balance聯乘Blue Bottle環保概念　跑步跟咖啡關係非常密切？

【New Balance/ NB/ Blue Bottle Coffee/ 聯乘】在聯乘世代，大家對跨界合作早已司空見慣，不過當中總有些教人喜出望外的例外。



New Balance與Blue Bottle Coffee兩個品牌，前者是運動，後者則是餐飲，看似毫無關係，但細看亦有不少共通點，同樣來自美國，同樣追求工藝；再者，跑完步過後，呷一口咖啡靜養心神，也是賞心樂事。



New Balance形象跟跑步形影不離（eBay）

有研究報告指出，超過三分之二的奧運會運動員使用咖啡因來提升他們的表現，而「咖啡因對於跑步的里程數增加」這項研究已被證明，在一些運動員身中能提高身體運作性能和肌肉耐力。因此，New Balance與Blue Bottle Coffee合作變得言之成理，兩者關係這麼遠那麼近。

Blue Bottle Coffee精心製作烘焙咖啡（Blue Coffee）

回到這聯乘項目，New Balance與Blue Bottle Coffee揀來的不是9系或1300，而是Fresh Foam X 1080v12，輕巧設計是為跑友而設，今回更以環保為大前提，兩個單位傾力製作出一對愛護地球的波鞋。

New Balance聯乘Blue Bottle Coffee Fresh Foam X 1080v12以環保為概念（New Balance）

天空藍色是Blue Bottle的標記，而Fresh Foam X 1080v12別注以白色為主調，再滲入這簽名式的色彩在鞋身的New Balance「N」字和鞋後踭的Blue Bottle Coffee「藍樽」Logo，而鞋款的採用的原液染色及未染色材料，是透過可持續節水計劃而進行，較傳統染色方法每碼減少了至少80%的用水量；除了原液染色外，提供最佳緩衝效能的中底泡綿含有約3%的生物基礎成份，是由可再生原材料製成，有助減少碳足跡，表現出兩個品牌對可持續發展的支持。

除了New Balance，再重溫Blue Bottle Coffee跟HUMAN MADE潮流聯乘：