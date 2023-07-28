宮崎駿幽靈公主聯乘Levi's　氣勢媲美姜濤加持LOEWE千與千尋？

【宮崎駿/ 幽靈公主/ Levi's/ 姜濤/ LOEWE】日本動畫大師宮崎駿近年絕對是動漫 × 時裝的最強代表，可比Marvel Studios還要厲害，還記得年前《千與千尋》× LOEWE系列推出時，在香港所掀起的哄動嗎？



如今，宮崎駿另一經典《幽靈公主》再來聯乘項目，合作對象畢牛仔服飾品牌Levi's。



》千與千尋》× LOEWE之所以爆紅，找來Mirror成員姜濤、Lokman、Jer等拍硬照廣告至關重要。（LOEWE）

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雖然有人覺得《千與千尋》× LOEWE之所以爆紅，找來Mirror成員姜濤、Lokman、Jer等拍攝硬照廣告至關重要，但放眼全世界，就算在Mirror勢力尚未遍布的歐美，仍舊買得滿堂紅，證明出色的時裝品牌遇上宮崎駿出色的動畫，定必能夠大收旺場。

《幽靈公主》× Levi's 8月10號正式開賣。（Levi's）

幽靈公主作戰時必備的鬼神面具，是《幽靈公主》× Levi's重點設計元素。（Levi's）

森林景色、女主角幽靈公主珊紛紛投射到服裝之上，猶如投影機將圖案影射其中，栩栩如生。（Levi's）

而日前宮崎駿吉卜力工作室在潮流世界便再有新搞作促成，由高級時裝世界轉到便服市場，與牛仔褲大哥大Levi's聯手，打造《幽靈公主》× Levi's系列，掀起另一個轟動話題性別注。

《幽靈公主》× Levi's以綠色森林作為背題，以映照《幽靈公主》故事中的森林。要知道牛仔服飾向來以藍色為宗，現在將電影場景及橋段實景如森林景色、女主角幽靈公主珊、男主角飛鳥等人與物，紛紛投射到服裝之上，猶如投影機將圖案影射其中，栩栩如生。

Levi's歷史上的知名作品皆出現在系列之中。（Levi's）

布牌位置特別改調成綠 × 白色設計，然後印上《幽靈公主》日文名字もののけ姫字樣。（Levi's）

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至於Levi's方面同樣誠意十足，被挑選到《幽靈公主》× Levi's系列的款式型號，大多是Levi's歷史上的知名作品，例如經典牛仔Trucker Jackets、永恆501牛仔褲等都有登場，布牌位置特別改調成綠 × 白色設計，然後印上《幽靈公主》日文名字「もののけ姫」字樣，極具收藏價值。連帶工人褲、布袋、Tee及Hoodie「角色單品」，既有日式動漫美感，亦入型入格，攻守平衡。