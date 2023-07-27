G-Shock x NASA限量版手錶降地球！聯乘DW6900經典款　太空迷必搶

Casio 在 2020 年開始與 NASA 聯名，除了以 NASA 為主題推出「DW5600NASA20」這個特別款 G-Shock 外，還設計了一支影片，以太空站的習慣用語「All systems go 一切正常」為名，讓這只特別款在太空遨遊。



經過三年，如今 G-Shock x NASA 特別版在日前發表了該系列第四款作品。

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全新一代 DW-6900NASA237 改以另一個重要經典款 DW6900 為基礎，錶殼與橡膠錶帶換上代表太空人的純白，錶帶上印有 NASA 標誌，錶帶環上則還有美國國旗。有趣的是，這個造型的 NASA 標誌實際上在 1992 年就停用了，NASA 還曾經在採訪中說過他們每星期都會收到上百個申請使用這個標誌的請求，但一直到 2017 年才第一次開放 Coach 使用，出現在 G-Shock 還是更加對味。

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有鑑於前幾代 NASA 特別版在訂購方面出現了一些爭議，這次的新款 DW-6900NASA237 將採用「競賽」的方式銷售。有興趣的錶友必須先到官網登記，接下來預期會以樂透抽獎的形式選出買家。DW-6900NASA237定價USD 130（折合約港幣1,010），雖然限量生產，但官方並未透露實際生產數量。

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