GUCCI母公司Kering收購Valentino部份股份　未來全權擁有不是夢？

【Kering/ LVMH/ Valentino/ 收購】 絕對是本周時裝界最突如其來的爆炸性新聞，法國奢侈品集團Kering日前無預警下宣告，成功以€17億歐羅收購意大利品牌Valentino 30%股份，銳意還擊死對頭LVMH。



原來收購30%股份只是今次交易第一步。（Valentino）

表面上，外行人或許覺得，Kering今次向Valentino母公司卡塔爾Mayhoola收購30%股份不算大事，只因股權未有超過一半，根本就難以左右Valentino發展大局；然而好戲在後頭，原來收購30%股份只是今次交易第一步，雙方具約束力的協議，列明在2028年之前，Kering有着100%全面收購Valentino的選項，條件是Mayhoola屆時可以加入Kering董事局，換言之Kering未來要全面掌控Valentino，可謂囊中取物。

Valentino Creative Director Pierpaolo Piccioli。（Valentino）

Mayhoola目前所擁有的品牌。（BOF）

當然2028年之前是否全面收購Valentino，定必取決於這個傳奇羅馬品牌的生意業績，不過哪怕這數間世界經濟受到新冠肺炎無情摧殘，Valentino在CEO Jacopo Venturini和Creative Director Pierpaolo Piccioli帶領下，仍然交出亮麗成績表，至今品牌在超過25個國家擁有211家直營店，收入達14億歐元，EBITDA（稅前息前折舊攤銷前之獲利）亦有3.5億歐元，在潮流世界的影響力也是無遠弗屆，早前全新推出的Valentino Pink系列如何風靡全世界，大家有目共睹。

前全新推出的Valentino Pink系列如何風靡全世界，大家有目共睹。（Valentino）

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一如運動世界各足球會之間積極出巨資招攬好球員強化自身陣容，這種軍備競賽在時裝世界同樣存在，而且愈演愈烈，尤其是LVMH近年動作頻繁，先以天價158億美元收購Tiffany & Co.，再邀請Pharrell Williams、NIGO等潮流巨匠加盟坐陣，現在更盛傳這奢侈品龍頭有意收購瑞士奢侈品財團Richemont，種種舉動皆觸動到Kering話事人François-Henri Pinault的神經，明白到如要抗衡LVMH，繼續收購市場上有可能被收購的超級名牌注定是不可或缺之途，既然收購Hermes愛馬仕和CHANEL香奈兒只屬天方夜譚，那麼兼併Valentino華倫天奴正是務實不過的明智之舉了。