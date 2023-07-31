NOAH日本網店大減價低至6折　T-shirt選擇最多乾濕褸性價比超高

【NOAH大減價/ 街牌】夏日炎炎，傳統都是消費淡季。不過買嘢精其實才最清楚，這些日子才是趁低吸納好機會，事關各大品牌、時裝店見生意唔多好，都總會進行大減價「R生意」。



最新消息NOAH日本區專門店及網店，今日便突然推出End of Season Sale季度最終大減價，一同看看網店有甚麼精選正貨吧。



Typhoon Twill Rain Trench(Yellow) ¥89,980 40%OFF ¥53,988。（NOAH）

尚有不同顏色。（NOAH）

今次NOAH大減價十分豪邁，全部過季單品，不論衫、褲、鞋、襪、褸、袋、帽、飾物，一律低至6折。最想推介給讀者的首推一系列Typhoon Twill Rain Trench，原價¥89,980，現在6折減至¥53,988（約2,965港元），最吸引是意大利製造，結合耐用耐磨Typhoon Twill衣料，衣領則採用燈芯絨設計，仿如英倫百年老牌Barbour出品，考慮到日圓兌港元跌穿「5.5算」，港人光顧日店潮舖買衫實在抵到爛。

Vertical Stripe Woven ¥11,880 40%OFF ¥7,128。（NOAH）

Lace-Up Hockey Jersey ¥21,780 40%OFF ¥13,068。（NOAH）

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此外一系列T-shirt、Polo及Hoodie等輕便上衣也十分抵買，Vertical Stripe Woven Tee用色鮮明醒目，T-shirt外觀，衣料卻用上100% Fine Cotton Shirting製造，恤衫物料的T-shirt，定必輕巧又涼快。加拿大製造的Lace-Up Hockey Jersey同樣特別，橫紋條子長袖Tee式樣，羅紋針織衣領卻加入了繫帶和金屬孔眼，甚有古典意味。