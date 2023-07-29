CLOT x Nike Dunk Low「What The」 波鞋實物共賞　送限定珍藏卡

今年邁向二十週年的 CLOT，在主理人陳冠希計畫性頻頻發布聯名企劃的情況下，成為 2023 上半年最大動作的潮流品牌。而在眾多合作當中，CLOT 光是與 Nike 就連續推出了三款 Dunk 鞋款，同時陳冠希即將回歸 adidas 的消息也隨之傳出，許多人都視三部曲最終章 CLOT x Nike Dunk Low 「What The」 為彼此合作的最後一雙，不論話題性或是意義上都增添了不少。



本次 CLOT x Nike Dunk Low 「What The」 在品牌迎向不凡里程碑之際，選擇以融合雙方過去的合作鞋款匯集，藉此向近二十載的友好合作關係致意。因此，在這雙 「What The」 配色身上，我們能看到許多熟悉的身影，像是 CLOT 經典的兵馬俑、絲綢、中醫等元素，不只是雙紀念性鞋款，也彷彿是帶粉絲們回顧過去的回憶錄。

CLOT x Nike Dunk Low 「What The」 實鞋一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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首先，我們來看到左腳的部分，左腳採用 Air Jordan 13&14 兵馬俑、粉紅&紅絲綢、CLOT x Nike x ACU Air Zoom Dunksto、十週年 CLOT x Nike Lunar Air Force 1、死亡之吻、ID 版粉紅死亡之吻、CLOT x sacai x Nike LDWaffle 等鞋款組成。

鞋面巧妙地將兩種兵馬俑設計與 ACU 聯名的麻布材質完美結合，搭配上相對應色系的絲綢材質，可見相當用心。此外，後跟則以經典的死亡之吻版 CLOT LOGO 點綴，完美詮釋宣揚中華文化的核心精神。

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右腳方面則以白絲綢為主導的冷色系為主，輔以黑、藍絲綢、死亡之吻透明鞋頭、Nike Dunk High「液態銀」、AC TZ Tennis Classic、CLOT x sacai x Nike LDWaffle（透明鞋面），營造既通透又純淨的視覺感受。

在過去 CLOT 的設計脈絡中，中醫傳統足底穴位療法一直是死亡之吻設計的主軸，而這回也將該鞋墊移植到 「What The」 配色身上，兩隻腳都有用上該精隨，另外也印有 CLOT 二十週年的紀念 Logo 和 Nike 標誌。

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本次 CLOT 特別與集換式收藏卡品牌卡卡沃（Kakawow）打造了一套獨家限定珍藏卡。整套卡牌共有 23 款設計，其中 17 款的基礎卡，每款分別對應在 「WHAT THE? CLOT」 設計中採用過的標誌性鞋款，另外亦有印上今次全新鞋款的 4 款平行卡，以及兩款帶編號的簽名卡，分別有 CLOT 創始人兼創意總監陳冠希的印刷簽名版本和親筆簽名版本。

這回編輯開箱抽到的是 2012 年推出的 CLOT x Nike Museum AC TZ Tennis Classic 銀破壞，卡片上印有鞋款發售年份與名稱，刻畫著雙方合作的歷史足跡，用壓克力包裹的形式，使整體質感更加分，也更添收藏價值。

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