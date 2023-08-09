SAINT MICHAEL向Nirvana致敬　同場加映品牌史上首個牛仔服飾系列

【日本品牌/ SAINT MICHAEL/ Nirvana】一如W.David Marx撰寫的《洋風和魂》所言，日本近代服飾文化不但滲透着美國基因，而且其造工、眼光以至細節處理亦早已青出於藍。由過往The Real McCoy's、HUMAN MADE到今時今日的SAINT MICHAEL，均可見一斑。



Nirvana永垂不朽的《Nevermind》音樂專輯。（Universal Records）

SAINT MICHAEL二分一成員Cali Thornhill Dewitt（SAINT MICHAEL）

這是與日本品牌FORSOMEONE聯乘打造的單品。（SAINT MICHAEL）

與FORSOMEONE的聯乘尚有其他T-shirt款式。（SAINT MICHAEL）

+ 3

例如SAINT MICHAEL最近一批新品，皆與大美國文化扯上千絲萬縷關係，先聯合Travis Scott打造《Utopia》音樂專輯別注，今個星期更大玩主理人細川雄太及Cali Thornhill Dewitt最擅長的Band Tee致敬改造技法，與日本FORSOMEONE聯乘合作，將Nirvana永垂不朽的《Nevermind》音樂專輯封面重新改造，將裸體男嬰改裝為飛鷹。

細川雄太另一自家品牌READYMADE過往都曾與村上隆合作，推出過牛仔褲別注系列。（READYMADE）

頗特別之餘，由Cali Thornhill Dewitt來舊化Nirvana的作品就更加別具意義，要知道年輕時代Cali Thornhill Dewitt與Kurt Cobain老友鬼鬼，除參與樂團第三張專輯《In Utero》音樂製作外，更曾擔任保姆一職，照顧Kurt Cobain唯一女兒Frances Bean Cobain，這些都是潮流人不可不知的小知識。

SAINT MICHAEL絕大多數服裝都交由日本工場製造。（SAINT MICHAEL）

結合SAINT MICHAEL自成一派的頹廢破爛、污漬舊化及Loose Cut，令到傳統西部牛仔服飾融合了美式街頭風采。（SAINT MICHAEL）

除了Band Tee，FW23新季SAINT MICHAEL更開拓品牌歷史上前所未見的單品——牛仔服飾。雖則話今次只屬小試牛刀性質，但一來細川雄太另一自家品牌READYMADE過往都曾與村上隆合作，推出過牛仔褲別注系列，二來SAINT MICHAEL絕大多數服裝都交由日本工場製造，須知日本牛仔服製作工藝獨步天下，世界第一，單單看SAINT MICHAEL今次牛仔作品，其藍染及洗水便處理得十分到位，極具真實Vintage一樣的古樸感。結合SAINT MICHAEL自成一派的頹廢破爛、污漬舊化及Loose Fit剪裁，令到傳統西部牛仔服飾融合了美式街頭風采，小小改造，大大不同。