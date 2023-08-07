TISSOT｜天梭冰藍面與鍍金手錶極搶眼　35mm錶徑男女均能輕鬆配襯

TISSOT天梭繼前不久發表35mm的PRX Powermatic 80後，最近又再替同系列同尺寸追加兩款新作，這次品牌分別釋出的是不鏽鋼錶殼搭配冰藍色面盤以及鍍金錶殼搭配金色面盤等兩款高詢問度設計。



這次新增的PRX Powermatic 80和先問世的那幾款包括深藍、黑、綠與白面等35mm錶徑的PRX Powermatic 80完全一致，從錶殼造型、面盤格局、功能到機芯都一樣，不過天梭或許是接收到來自市場的回饋，發現消費者對於40mm已經出過的不鏽鋼冰藍面和鍍金款式有著高度興趣；而且不只是男性，就連女性對這種時尚（冰藍面）或復古奢華（鍍金）風格也同樣很有Feel，因此品牌才會在短期內又連發兩款35mm的PRX Powermatic 80，讓市場多添中性錶徑的選擇。

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PRX Powermatic 80 35mm的錶殼雖然較小，但是手錶厚度與40mm同為10.9mm，屬於不厚也不很薄的水準。錶殼搭配的一體式鍊帶設計使其耐用性能維持在高檔，同時天梭還分別在錶圈、錶殼與鍊帶表面進行拋光或拉絲處理，錶殼邊緣也有倒角修飾，以入門機械錶來說，它的外觀作工別具高級感。

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冰藍面在近年TIFFANY藍色面盤異軍突起的情況下也成為市場炙手可熱的面盤配色，至於鍍金款式則與近兩年來市場對金錶復興的熱潮呼應，雖然後者並非以K金製作，但是外觀同樣金光閃閃、貴氣且自信，兩款作品的面盤格局都承襲40mm而來，天梭有針對錶徑變小而調整了面盤元素的比例，所以手錶和40mm幾乎是同個模子刻出來一般相似，包括指針、時標造型、日期窗位置（都設在3點方向），乃至於12點方向的品牌Logo以及6點方向的系列名稱等都如出一轍，不過從日期窗旁邊時標長度縮短，還是可以發現手錶的尺寸有所變化。

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錶背與40mm一樣都有透明底蓋露出手錶搭載的明星機芯Powermatic 80，35mm的防水性能和40mm也同樣都是100米，實用機能不因尺寸縮小而縮水，此外Powermatic 80機芯經過許多年發展早已成為品牌旗下產品的強力後盾，其具有強調抗磁性的Nivachron游絲，震頻為穩定的3Hz，最吸引的人還是它超過3日錬的長動能，對於上班族而言，就算週末兩天不戴錶，隔週上班時再拿起手錶來戴都還不需要重新上鍊，日常生活的便利性不在話下。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：天梭中性尺寸PRX Powermatic 80新增冰藍面與鍍金款式】