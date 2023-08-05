UMBRO日本聯乘新作向曼城舊球衣致敬　投向Blokecore古着波衫熱潮

【波衫/ Blokecore/ 曼城/ 英超/ 音樂/ Blur】自從Blockcore穿搭冒起後，中古波衫成為潮流不可或缺的服飾，超模Bella Hadid、BLACKPINK Jennie也以波衫造型示人。



UMBRO人氣未必及得上adidas、Nike等運動大牌，但在Blokecore宇宙，其經典款式與聯乘新作，卻是絕對的話題作。



BLACKPINK Jennie成為Blokecore一份子（MV截圖）

UMBRO源自英國，當地跟Nigel Cabourn、Aries等同鄉品牌合作無間，而日本UMBRO更加積極，BoTT、COMOLI等別注足球服飾全部甫推出已被搶購一空，出現炒賣情況，可見UMBRO在Blokecore界別的影響力。

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UMBRO日本最新項目是跟CITY BOYS FC合作的別注系列，同樣來自日本的CITY BOYS FC，以「More than a fan」為座右銘的足球設計團隊，最簽名式作品是胸前刺繡了足球名將招牌動作的T-shirt，將Raalph Lauren馬球運動員、Lacoste鱷魚換成碧咸、古烈治、朗度的身影，有趣也有球味。

CITY BOYS FC的球星刺繡Tee（CITY BOYS FC）

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今次CITY BOYS FC跟UMBRO和買手店417 EDIFICE合作的三方聯乘，以90至00年代足球文化為設計主題，主打是向曼城球衣致敬的款式，令人想起90年代Oasis樂隊的Liam和Noel Gallagher兩兄弟常穿上曼城波衫現身的經典時刻，當時曼城仍未被收購，成績遠遠不及同市曼聯，但Gallagher兄弟卻是球會的死忠，極之支持。如今UMBRO別注版本把原有BROTHERS贊助商的商標換成CITY BOYS FC，闊身剪裁亦緊貼Blokecore潮流，日常穿著也無問題。

CITY BOYS FC跟UMBRO和買手店417 EDIFICE合作的三方聯乘，向曼城致敬。（Baycrew's）

曼城舊款波衫（Amazon）

同系列還有用足球向Britpop樂隊Blur、塗鴉藝術家Bansky等英國文化致敬設計，當然少不了CITY BOYS FC招牌球星刺繡Tee，絕對是今夏Blokecore穿搭的重點推介。

再看CITY BOYS FC、UMBRO和買手店417 EDIFICE三方聯乘的其他設計：