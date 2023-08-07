膠鞋潮│宮下貴裕TheSoloist.再玩膠拖　第五次聯乘健康鞋OOFOS

【TheSoloist./ OOFOS/ 聯乘/ Crocs】時裝潮流潮起落，波鞋雄霸世界近半個年代之後，現在由橡膠拖鞋、涼鞋接捧，成為流行工業當紅炸子雞，亦是大勢所趨。



之不過想一再強調，坊間膠鞋選擇多的是，實在沒有必要清一色Crocs Clogs來撞鞋呢。



早前《一物》搶先介紹過新加坡膠拖新貴品牌Kobe，就是以經濟實惠作招徠。今個星期則玩得「High啡唇」一點，一同見證宮下貴裕TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.最強回歸。

雖然自放棄Number (N)ine先創立TheSoloist.在後，宮下貴裕自家品牌一直給予人定價愈來愈貴之感，但其實這趨態每每只會出現在品牌純自家製作的服飾作品上，反而好些聯乘合作，其實不缺可能廉價入手之單品，只因TheSoloist.自家衣服每每喜愛玩手工，聯乘作品卻以大眾化機能單品為主，與美國「紓壓鞋王」OOFOS的最新合作，便是經典案例。

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.早在FＷ18便與OOFOS合作，推出聯名膠拖鞋"Disorder/Order"。（TheSoloist.）

細數起來，今次可是TheSoloist.與OOFOS之間第5次合作，遠在膠拖熱潮還未全面爆發的2018年，宮下貴裕早已身先士卒，於TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. FW18發佈會上，展示與OOFOS合作的聯名膠拖鞋，定名為"Disorder/Order"。採用OOFOS招牌夾腳拖Flip Flop設計，黑色鞋身則印上TheSoloist.式Slogan字體，當中右鞋的字體更以「反轉」的特異方式示人，自此成為經典。

TheSoloist. × OOFOS兩大經典款再譽歸來。（TheSoloist.）

「反轉」字體依舊保持着，卻換上了全新字句示人。（TheSoloist.）

兩款鞋作定價為$117美元（Flip Flop）及$129美元（Clog）。（TheSoloist.）

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而來到2023年夏天，TheSoloist.與OOFOS決意將OG Flip Flop拖及後來誕生另一經典款Clog重新帶回潮流最前線，用色結構大致相同，「反轉」字體依舊保持着，卻換上了全新字句示人。定價Flip Flop $117美元（約913港元）及Clog $129美元（約1,007港元），既食中膠鞋潮流，箇中TheSoloist.所獨有的暗黑美感，更是Crocs、Yeezy Slides等人氣款式望塵莫及，穿起來別樹一格。