New Balance再度聯乘WTAPS　繼990V2後開拓至V6舒適機能性更強

【New Balance/ WTAPS/ 聯乘】很多人都在抱怨New Balance，說WTAPS的潮流歷史地位明明並不遜於Aime Leon Dore及JJJJound，偏偏這波士頓百年老牌總「懶懶閒」去看待WTAPS，每每以極不頻繁的方式都出相關別注，而且每次的數量都極其少人，叫人可望而不可得。



不過，有時人這東西，就是如此犯賤，物以罕為貴，愈是得唔到，才愈是想得多。正當New Balance × Aime Leon Dore已做愈大，貨量漸多之際，其實走在最前線的潮流人早已磨拳擦掌，希望追求更稀有難買款式，而New Balance當然了解這批「麻煩友」訴求，在事隔兩年之後，才正式再次啟動New Balance × WTAPS合作企劃，打造出全新M990V6WT別注。

New Balance WTAPS M990V6WT定價¥44,000，8月25日開售。（Wtaps）

不止與上一代New Balance × WTAPS M990WT2推出時間相距甚遠，這對M990V6WT購買難度亦進一步增加，不但只接受抽籤方式購買，而目前公布的售賣點亦只有WTAPS官網以及HOODS仙台、金澤、名古屋、大阪、廣島、松山、福岡專門店，換言之日本國外隨時並沒有實體店可以購買，又是一次明益日本本土國民的遊戲，在此祝願遲些時候會公告外國New Balance及相關特約店都有售那便天可憐見了。

WTAPS主理人西山徹更強調冷灰色漸變美學，力求每個鞋部件都以深淺不一灰色作基調，再利用漸變方式排列開來。（Wtaps）

大大個USA標記醒目醒神。（WTAPS）

美國製造，後踭設有WTAPS商標。（Wtaps）

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承接2021年M990WT2灰色美學，全新New Balance × WTAPS M990V6WT繼續以灰系作主導，不過較之一般定番灰色NB跑鞋，WTAPS主理人西山徹更強調冷灰色漸變美學，力求每個鞋部件都以深淺不一灰色作基調，再利用漸變方式排列開來，展現出既似曾相識，卻又別樹一格的特異美學。再配備990V6最強FuelCell系統，中底具有超彈性及輕盈度，大大增強走動時推進力，集美學與生能於一身，定價¥44,000，8月25日開售。