UNIQLO:C新女裝線登場　前Chloé創意總監Clare Waight Keller主理

【UNIQLO/ UNIQLO: C/ 聯乘】日前才講過UNIQLO的聯乘策略愈做愈精微奧妙，並不會一個別注合作做得成功了，便一成不變地永遠做下去，相反總會在適當時間注入新元素，持續為世人帶來驚喜。

早前才介紹過的ROGER FEDERER by JW ANDERSON正正是絕佳例子，如今再來新女裝線UNIQLO:C。



UNIQLO:C意指好奇心（Curiosity）、交流（Conversation）、城市（City）、清晰（Clarity）、聯繫（Connection）、創意（Creativity），還有設計師的名字Clare。（UNIQLO:C）

這日本服裝巨頭突然公佈另一大喜訊，當中尤叫女生興奮，就是UNIQLO將會開發全新女裝系列UNIQLO:C，並特別請來英國設計師Clare Waight Keller出山，擔任系列創意總監，料想角色將會與UNIQLO U系列藝術總監Christophe Lemaire相似。

UNIQLO:C特別請來英國設計師Clare Waight Keller出山。（UNIQLO:C）

哈利王子與梅根的英國王室世紀婚禮上，梅根那條舉世矚目的Givenchy白婚紗，便是出自Clare Waight Keller手筆。（Getty Images）

作為前Chloé及GIVENCHY創意總監，Clare Waight Keller對潮流愛好者而言毫不陌生，雖然回顧在GIVENCHY歲月難言成功，但哈利王子與梅根的英國王室世紀婚禮上，梅根那條舉世矚目的GIVENCHY白色婚紗，便是出自其手筆。

而再之前職任Chloé創意總監日子，則堪稱Clare Waight Keller事業上的高光時刻。將線條簡潔有力的中性主義服裝輪郭，灑落地應用到都市女性服裝之上，所泛起的張力，可謂與當時另一橫掃天下的Phoebe Philo CELINE有異曲同工之妙，實屬女裝時裝史上一個值得記頌之時代。

目前UNIQLO:C公開的造型照所見，這個女性新系列貫徹了Clare Waight Keller一貫時尚觀點。（UNIQLO:C）

UNIQLO招牌作PUFFTECH羽絨都有出現，輕薄羽絨經過特殊處理，具防靜電加工，再結合菱格夾棉處理，別具英倫風味。（UNIQLO:C）

從目前UNIQLO:C公開的造型照所見，這個女性新系列貫徹了Clare Waight Keller一貫時尚觀點，舒適得來線條以簡約利落，許多款式都屬長青款式，四季皆宜。UNIQLO招牌作PUFFTECH羽絨都有出現，輕薄羽絨經過特殊處理，具防靜電加工，再結合菱格夾棉處理，別具英倫風味。

NIQLO:C延續Clare Waight Keller美學，清一色以相對闊大腫長Cutting作主要輪廓。（UNIQLO:C）

粉色是系列主色調。（UNIQLO:C）

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剪裁外面，UNIQLO:C延續Clare Waight Keller美學，清一色以相對闊大腫長Cutting作主要輪廓，結合粉色調和恰到好處的吉卜賽風民族圖騰，再融入滾邊和打褶等布料特殊處理技術，實在叫人一見難忘。而且定價經濟實惠，最貴的孖襟大衣及雙面織紋大衣亦不過是$899，想來推出之日定必搶購一空。系列將於2023年9月15日（星期五）公開發售。