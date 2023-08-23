Supreme x Nike Air Force 1波鞋　新色Baroque Brown確定發售

隨著春夏季節邁入尾聲，各大品牌為迎戰緊接而來的秋冬戰局，令人期待的秋冬系列 LookBook 終於也在近期釋出。



這之中除了頂尖精品，稱之為「最高」的 Supreme 自然不會慢人家一步，14/8就率先發佈一連串有關帽款、手袋以及保暖服飾的形象圖輯，甚至是先前謠傳的「Baroque Brown」配色球鞋，也有了正式發售確立。

Supreme x Nike Air Force 1 Low 全新配色Baroque Brown發售！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Supreme x Nike Air Force 1 Low 新色發佈！

沒錯，Supreme 每年值得關注的 LookBook 系列，除了基本單品以外，最受矚目的就莫過於與 Nike 聯名的街頭球鞋，而雖然 Air Force 1 Low 已經是你我明白的定番款式，但今次為增添新意，Supreme x Nike 特意推出「深棕色」的全新款式，即便造型上沒有過多嶄新元素，維持 Box Logo、滿版鞋帶與鐵牌的經典配置，不過換以顏色卻給予視覺一種高奢層次，搭配上低調沈穩的黑魂鞋盒，依舊值得潮人入手。

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Supreme x Nike Air Force 1 Low「Baroque Brown」作為秋冬系列的部分單品，據悉將於數週內於 Supreme 門店與官網販售，有興趣的朋友務必留意後續消息。

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