日牌Y.A.R.N仿Chrome Hearts十字架牛仔褲最爆　Wrangler亦曾合作

【Chrome Hearts/ Y.A.R.N/ /日牌 】作為西方銀器世界無出其右的銀器之王，若果告知你現在Chrome Hearts最稀有最搶手的，早已不再是銀器而是牛仔褲，未知閣下是否會覺得太過反高潮？



經Travis Scott一著，Chrome Hearts真皮十字架牛仔褲早被炒至飛天。（Travis Scott）

二手市場入手價要4萬港幣一條，已是基本。（GRAILED）

但以上絕非瘋言瘋語，熟知Chrome Hearts的人都知道，現在品牌最難買、二手市場炒價最高之單品，已未必是銀器作品，而是他們的Levi's真皮十字架牛仔褲。本身定價已不菲，後經Travis Scott、Drake等巨頭高調著用之後，市價更水漲船高，現在於專門店以原價購買固然不可能，而二手市價購買其基礎入手價，亦要4萬港元起跳，貴得令人咋舌。

Y.A.R.N × SYUMAN. Official別注。（Y.A.R.N）

Y.A.R.N × NUBIAN別注。（Y.A.R.N）

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不過要購到有型十字架牛仔褲，Chrome Hearts亦非唯一選擇，買唔到皮十字架，買針織十字架又如何？

說的是一個名曰Y.A.R.N的日本品牌，這個以針織工藝起家的品牌，最近便先後與SYUMAN. Official及NUBIAN等潮流單位合作，以暗黑十字架風為主調，推出一系列外套、牛仔褲及配飾，造工精美，更頗有Chrome Hearts風韻。

老牌Wrangler上年亦搶先與Y.A.R.N合作，打造一系列機車風十字架服飾。（Y.A.R.N）

Y.A.R.N × Wrangler。（Y.A.R.N）

如斯將人家的皮十字架改動成針織毛冷十字架而已，是抄襲還是致敬，的確見仁見智，但至少別具型格又有工藝感，難怪就大名如美國牛壇老牌Wrangler，在上年亦搶先與Y.A.R.N合作，打造一系列機車風十字架服飾。