GIVENCHY聯乘UNDERCOVER　回顧設計師ALYX年代fragment裏原宿別注

【GIVENCHY/ UNDERCOVER/ fragment/ 藤原浩/ 聯乘】雖然歐洲傳統時裝大牌聯乘日本品牌並非新鮮事,但今次GIVENCHY破天荒首度聯乘UNDERCOVER,仍然極之矚目。一來系列將會極之稀有難買,二來也彰顯出GIVENCHY創意總監兼1017 ALYX 9SM主理人Matthew Williams對裏原宿文化的忠愛。



近日UNDERCOVER主理人高橋盾可謂忙到不可開交,8月19日才開始在東京GALLERY TARGET,舉行個人首個油畫展「THEY CAN SEE MORE THAN YOU CAN SEE」,另一邊廂今日在毫無預警下突然宣告將會與GIVENCHY合作,打造首個GIVENCHY × UNDERCOVER聯乘,8月26日僅在東京銀座GINZA SIX GIVENCHY專門店開賣,全球只有一個售賣點,稀有程度可想而知。

早在1017 ALYX 9SM還稱作ALYX的時代裡,Matthew Williams經已是裏原宿街頭文化忠實Fans。(LVMH)

雖然目前尚未有任何產品照流出,僅出現了一隻印滿GIVENCHY Monogram圖案。但率先IG發表這個合作喜訊的Matthew Williams,在IG帖文就表達了對前輩高橋盾敬重之情,直言這位UNDERCOVER創始人一直是他生活中的重要靈感來源(Jun Takahashi has been a major inspiration in my life),高橋氏對時尚、藝術和音樂等多維度涉足的境界,更是Matthew Williams自十幾歲開始便努力追趕着的目標,今次能夠與偶象展開合作,絕對是成就了一代人的夢想咁話。

ALYX仍然只是初生之犢的2016年,裏原教父藤原浩便高瞻遠矚,策動出fragment design × ALYX企劃。(ALYX)

fragment design × ALYX單品。(ALYX)

別以為Matthew Williams如此崇高讚嘆只為擦鞋,事實上早在1017 ALYX 9SM還稱作ALYX的時代裡,Matthew Williams經已是裏原宿街頭文化忠實Fans,渴望與原宿猛人合作。果不其然,在ALYX仍然只是初生之犢的2016年,裏原教父藤原浩便高瞻遠矚,策動出fragment design × ALYX企劃,打造出多款別注單品,將當時ALYX最出名的鋼扣注入了fragment招牌閃電Logo,叫全世界為之瘋狂,也足足快上今次GIVENCHY × UNDERCOVER七年之多,難怪連高橋盾都要叫藤原浩一聲大哥了。