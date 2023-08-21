GIVENCHY聯乘UNDERCOVER　回顧設計師ALYX年代fragment裏原宿別注

【GIVENCHY/ UNDERCOVER/ fragment/ 藤原浩/ 聯乘】雖然歐洲傳統時裝大牌聯乘日本品牌並非新鮮事，但今次GIVENCHY破天荒首度聯乘UNDERCOVER，仍然極之矚目。一來系列將會極之稀有難買，二來也彰顯出GIVENCHY創意總監兼1017 ALYX 9SM主理人Matthew Williams對裏原宿文化的忠愛。



近日UNDERCOVER主理人高橋盾可謂忙到不可開交，8月19日才開始在東京GALLERY TARGET，舉行個人首個油畫展「THEY CAN SEE MORE THAN YOU CAN SEE」，另一邊廂今日在毫無預警下突然宣告將會與GIVENCHY合作，打造首個GIVENCHY × UNDERCOVER聯乘，8月26日僅在東京銀座GINZA SIX GIVENCHY專門店開賣，全球只有一個售賣點，稀有程度可想而知。

早在1017 ALYX 9SM還稱作ALYX的時代裡，Matthew Williams經已是裏原宿街頭文化忠實Fans。（LVMH）

雖然目前尚未有任何產品照流出，僅出現了一隻印滿GIVENCHY Monogram圖案。但率先IG發表這個合作喜訊的Matthew Williams，在IG帖文就表達了對前輩高橋盾敬重之情，直言這位UNDERCOVER創始人一直是他生活中的重要靈感來源（Jun Takahashi has been a major inspiration in my life），高橋氏對時尚、藝術和音樂等多維度涉足的境界，更是Matthew Williams自十幾歲開始便努力追趕着的目標，今次能夠與偶象展開合作，絕對是成就了一代人的夢想咁話。

ALYX仍然只是初生之犢的2016年，裏原教父藤原浩便高瞻遠矚，策動出fragment design × ALYX企劃。（ALYX）

fragment design × ALYX單品。（ALYX）

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別以為Matthew Williams如此崇高讚嘆只為擦鞋，事實上早在1017 ALYX 9SM還稱作ALYX的時代裡，Matthew Williams經已是裏原宿街頭文化忠實Fans，渴望與原宿猛人合作。果不其然，在ALYX仍然只是初生之犢的2016年，裏原教父藤原浩便高瞻遠矚，策動出fragment design × ALYX企劃，打造出多款別注單品，將當時ALYX最出名的鋼扣注入了fragment招牌閃電Logo，叫全世界為之瘋狂，也足足快上今次GIVENCHY × UNDERCOVER七年之多，難怪連高橋盾都要叫藤原浩一聲大哥了。