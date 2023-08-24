BLACKPINK Lisa著用│新生代內地品牌Cider　憑經濟INS風熱爆全球

【BLACKPINK Lisa/Cider】紅透半邊天，堪稱整個時裝世界的寵兒，四位成員基本上每人都有兩個超級大品牌代言合約在手，認真厲害。



更叫人讚嘆的，是她們與背後造型師團隊的前瞻時尚觸覺，就以台柱Lisa為例，絕不會因為她是CELINE及BVLGAR代言人，便每時每刻都超級名牌上身，只要有特色，哪怕是Cider這些只有短短數年歷史女裝品牌，都能夠著用在巨星身上，大鳴大放。

Cider源自中國內地，2020年才成立。（Cider）

Cider Cofounder之一的Fenco Lin。（Cider）

Cider捕足市場潮流動向及產出率驚人，隨時比ZARA、H&M更快。（Cider）

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Cider源自中國，2020年才成立，定位與SHEIN相若，主打INS風（源於Instagram社交軟件的圖片風格，主打簡約精緻美學），觀乎其網店和IG帳戶的Model及產品照片風格，均與國際大品牌無異，讓人意識不到她實情是一個區區數年歷史的內地品牌。加上捕足市場潮流動向及產出率驚人（隨時比ZARA、H&M更快更準），時下流行些甚麼，Cider每每在極短時間之內便設計出相應款式，再者定價十分便宜，普遍Y2K世代女生都一定負擔得起。

BLACKPINK Lisa著用的貓貓圖案迷你裙Cat Lover Skirt般，定價不過是HK$189港元。（Cider）

就好似今次BLACKPINK Lisa著用的貓貓圖案迷你裙Cat Lover Skirt般，定價不過是HK$189港元，精細地將各式各樣貓兒圖案車縫到裙上，極之活動靈動入型入格。而且尺碼超級齊全，由XXS、XS、S、M、L及XL都有，只要買滿$199便有免費托運服務，1至3個工作天內送達，定價之抵，款式、服務之快狠準，委實令人咋舌。