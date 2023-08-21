七夕｜6類男士精品禮物推薦　DIOR手環、BV卡套、Balenciaga皮帶

七夕情人節不只女生禮物要準備好，送男友的禮物也選好了嗎～



本次就嚴選了人氣精品品牌的入門款小物，像是LV鑰匙圈、Balenciaga 皮帶、GENTLE MONSTER 墨鏡……等等，價格雖然不高但平時要投資一款還是會捨不得啊～在特別節日獲得絕對會超開心～開放男子們許願囉！

2023男生名牌禮物6個推薦類別！【內含價格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023男生名牌禮物推薦類別

1. 卡套

最實用又不出錯的男生禮物非卡套莫屬，有許多人沒有帶銀包的習慣，這時候一款好一點的卡套就成為身上唯一的小皮件，可以收納常用的卡片及名片，只要帶它跟手機就能俐落出門！

2. 鑰匙扣

除了日常使用外，對於有車的男子來說~鑰匙圈更為重要！作為送禮單品也是很貼心選擇！LV 這款鑰匙圈不僅可以單做鑰匙圈使用外，還可以掛在手袋或腰部成為造型的點綴！

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3. 太陽眼鏡

一款好墨鏡能讓你一年四季都離不開它，GENTLE MONSTER 人氣依舊不減，能讓臉型看起來更俐落立體的設計，瞬間讓穿搭加分不少，而 DIOR 墨鏡也是默默賣超好的隱藏單品，新款 CD Diamond 墨鏡配以透明裸色調，在夏季配戴顯得更加清爽有型！

4. 項鍊

如果另一半有配戴項鍊的習慣，可以考慮選擇精品的銀飾珠寶，不僅價格較為親民好入手，在濕熱的夏天中配戴也比較不會有過敏的問題，低調個性感銀灰色還能輕鬆與潮流風格搭配！

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5. 手環

飾品重度愛好者必備的手環也是送禮的好選項，如果另一半還有戴手錶的習慣，在選購時就可以依照他最常戴的手錶類型，來挑選相對應的手環單品，收到的人一定會覺得開心不已！

6. 皮帶

Balenciaga 這款皮帶可說是潮流人士的夢幻逸品，新款以個性黑銀打造，統一的黑色調展現低調的品味，對方如果是偏愛在細節中營造奢華感；不喜歡大鳴大放的穿搭風格，那這款皮帶就是非常合適的禮物唷！

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