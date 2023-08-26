鄭秀文《孤男寡女》最經典　拆解Y2K時尚與千禧港產片時裝時刻

近兩年Y2K style大行其道，數年前仍遭網絡主流聲音嘲諷的殺馬特非主流風格，經KOL及次文化愛好者圓飾後日漸頻繁地出現在你我眼前。即便是近年冒起的日本藝術家Sayaka Maruyama，曾為Grimes、Timothee Chalamet、Bjork等名人製作假髮的她們，其風格明顯受殺馬特文化影響。



2000年代非主流殺馬特風格範例，強調獨表達獨特性，就是要你過目不忘。（Weibo）

近年冒起的日本藝術家Sayaka Maruyama，曾為Grimes,Timothee chalamet,Bjork等名人製作假髮，風格明顯受殺馬特文化影響。（@tomikono_wig）

而筆者今天就打算以千禧港產片為題，回到社交網絡未開始盛行之時，看看當年香港的Y2K文化是何等模樣，往事只能回味。

2000年電影《孤男寡女》。（電影劇照）

二十年前的時裝潮流，現在由回歸了。（電影劇照）

第一套要講的是杜琪峰、韋家輝作品《孤男寡女》，故事中為了挽回男友的心，而穿上一身火紅色的Kinki（鄭秀文飾），這種利用針織背心配搭出同色同質套裝的造型，在當年十分流行，袖套更是2020s Y2K復興進程裡不能缺少的王道單品。

2000年電影《12夜》中的張柏芝。（電影截圖）

16Arlington今季的這款oversized衫領則讓人想起《12夜》裏Jeannie（張柏芝飾）在最後一幕的造型。（16Arlington）

另外留意千禧Y2K時尚也絕非一味細身窄身的，闊大剪裁的褸款一樣重要。張柏芝於2000年電影《12夜》中所飾演的Jeannie，其戲內最後一幕所著用的長褸，便與時下倫敦人氣時裝品牌16Arlington出品十分相似，留意大領口也是這類褸款造型的一大亮點，不止是16Arlington，就連更出名的Miu Miu及SIMONE ROCHA 都有相似款式，注定是今個冬日最注目外套單品。

以上兩套電影的女主角人設也是白領上班族，服裝造型固然會較斯文，下篇我們會看一下Y2K電影中的「妹豬風」打扮。